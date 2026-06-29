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Nanda Prayoga
Selasa, 30 Juni 2026 | 01.49 WIB

Mau Aman di Jalan? Kenali 8 Fungsi Fitur Blind Spot Mobil Anda

Blind spot radar mirror , spion yang mampu deteksi kendaraan lain. (Istimewa). - Image

Blind spot radar mirror , spion yang mampu deteksi kendaraan lain. (Istimewa).

JawaPos.com - Saat berkendara, tidak semua area di sekitar mobil dapat terlihat melalui kaca spion. Ada titik-titik tertentu yang berada di luar jangkauan pandangan pengemudi atau yang dikenal sebagai blind spot.

Area inilah yang sering menjadi penyebab kecelakaan ketika pengemudi berpindah jalur atau bermanuver tanpa memastikan kondisi di sekitarnya.

Karena itu, banyak mobil modern kini dibekali fitur Blind Spot Monitoring (BSM). Teknologi ini memanfaatkan sensor dan radar untuk mendeteksi kendaraan atau objek yang berada di titik buta, lalu memberikan peringatan kepada pengemudi.

Berikut sejumlah fungsi penting fitur blind spot yang perlu kamu ketahui seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Memberikan Peringatan Sebelum Kamu Bermanuver

Salah satu fungsi utama blind spot adalah memberikan peringatan ketika sistem mendeteksi kendaraan atau objek di sisi mobil yang tidak terlihat. Peringatan tersebut bisa berupa lampu indikator di kaca spion, suara alarm, hingga getaran pada setir, tergantung jenis kendaraan.

Dengan adanya notifikasi ini, kamu dapat menghindari keputusan terburu-buru saat berpindah jalur atau berbelok sehingga risiko tabrakan dengan kendaraan lain dapat ditekan.

2. Mengawasi Area yang Sulit Terlihat

Blind spot monitoring bekerja memantau area di samping dan belakang mobil yang tidak sepenuhnya tercakup oleh kaca spion. Sensor akan terus memindai area tersebut selama kendaraan melaju.

Berkat kemampuan ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir jika ada kendaraan yang berada di posisi sulit terlihat karena sistem akan membantu memberikan informasi sebelum kamu melakukan manuver.

3. Mengurangi Risiko Kecelakaan di Jalan

Kesalahan memperkirakan posisi kendaraan lain menjadi salah satu penyebab kecelakaan saat berpindah jalur. Kehadiran fitur blind spot membantu mengurangi risiko tersebut dengan mendeteksi kendaraan yang berada di titik buta, termasuk sepeda motor yang sering sulit terlihat.

Fitur ini membuat perjalanan menjadi lebih aman, terutama ketika berkendara di jalan raya dengan lalu lintas yang padat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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