3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic saat Menanjak dan Menurun, Jangan Asal Injak Gas

JawaPos.com - Mengemudikan mobil bertransmisi otomatis atau mobil matic di jalan menanjak maupun menurun memerlukan teknik yang tepat.

Kesalahan kecil, seperti membiarkan transmisi bekerja di posisi yang kurang sesuai atau terlalu sering mengandalkan rem, dapat meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus mempercepat keausan komponen kendaraan.

Agar perjalanan tetap aman dan mobil bekerja secara optimal, pengemudi perlu memahami teknik yang berbeda saat menghadapi tanjakan maupun turunan.

Berikut cara aman mengemudi mobil matic saat menanjak dan menurun seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia.

Cara Aman Mengemudi Mobil Matic di Tanjakan Saat melintasi tanjakan dengan kemiringan cukup tinggi, sebaiknya jangan hanya mengandalkan posisi D. Pengemudi dianjurkan memanfaatkan gigi rendah agar tenaga mesin tetap terjaga.

1. Manfaatkan Gigi Rendah Pindahkan tuas transmisi ke posisi L atau 2, atau gunakan mode manual jika mobil telah dilengkapi fitur tersebut.

Langkah ini membuat putaran mesin berada pada rentang yang lebih tinggi sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil.

Dengan begitu, transmisi tidak akan terburu-buru berpindah ke gigi yang lebih tinggi sehingga performa mobil tetap optimal ketika menanjak.

2. Gunakan Teknik yang Tepat Saat Berhenti di Tanjakan Ketika arus lalu lintas padat memaksa kendaraan berhenti di tanjakan, pengemudi perlu memastikan mobil tidak bergerak mundur.

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