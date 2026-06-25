Rayakan Satu Dekade, 70mai Hadirkan Dashcam A800SE-4G 

Dashcam kini tak hanya berfungsi merekam perjalanan, tetapi juga menghadirkan fitur pemantauan kendaraan yang bisa diakses secara real-time melalui konektivitas digital. (Istimewa)

JawaPos.com - Mobilitas yang semakin dinamis membuat kebutuhan akan perangkat pendukung keselamatan berkendara terus meningkat.

4kPengemudi kini tidak hanya membutuhkan alat perekam perjalanan, tetapi juga teknologi yang mampu memberikan rasa aman melalui pemantauan kendaraan secara real-time.

“Melalui A800SE-4G, kami menetapkan standar baru untuk segmen mid-range melalui kombinasi resolusi 4K dan berbagai fitur canggih yang dilengkapi konektivitas live 4G,” ujar Deodato, Marketing Manager 70mai.

Memasuki usia ke-10 tahun sejak berdiri pada 2016, 70mai merayakan pencapaian tersebut dengan meluncurkan dashcam terbaru A800SE-4G di Indonesia. Bersamaan dengan peluncuran produk baru itu, perusahaan juga menggelar program anniversary berhadiah perjalanan ke Bali bagi para pelanggan.

A800SE-4G mengusung slogan “True 4K. As It Should Be.” dengan kemampuan merekam video beresolusi True 4K UHD 3840x2160 piksel. Resolusi tersebut memungkinkan perangkat menangkap detail lebih jelas, termasuk plat nomor kendaraan dan kondisi lalu lintas di sekitar mobil.

Perangkat ini juga didukung kamera belakang Full HD 1080P untuk memberikan cakupan perekaman yang lebih lengkap selama perjalanan.