Senat AS Loloskan Resolusi Penghentian Perang, Tegur Trump soal Iran

JawaPos.com - Senat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/6) meloloskan resolusi war powers. Resolusi ini menyerukan penghentian keterlibatan militer Amerika terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, langkah ini menjadi teguran politik paling keras dari Capitol Hill terhadap Presiden Donald Trump sejak konflik dengan Teheran memanas.

Resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 50 berbanding 48. Empat senator Partai Republik bergabung dengan hampir seluruh senator Demokrat untuk mendukung usulan tersebut.

Sementara itu, Senator Demokrat John Fetterman menolak resolusi, dan dua senator Republik tidak memberikan suara.

Isi resolusi itu secara tegas meminta presiden menarik Angkatan Bersenjata AS dari segala bentuk permusuhan terhadap Iran.

Kecuali jika terdapat deklarasi perang resmi atau otorisasi penggunaan kekuatan militer yang disetujui Kongres.

Keputusan Senat ini memperkuat sikap yang sebelumnya telah diambil DPR AS. Awal bulan ini, DPR meloloskan resolusi serupa dengan suara 215 berbanding 208.

Hal ini menjadi sebuah langkah yang tergolong jarang terjadi, karena secara terbuka dewan mengkritik kebijakan presiden dari partainya sendiri.

Dilansir dari NBC News, meski tidak mengubah kebijakan secara langsung, pemungutan suara tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran anggota Kongres terhadap kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif.