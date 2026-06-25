Mengenal Monocoque Chassis Hyundai Santa Fe, Teknologi yang Bikin SUV Lebih Stabil dan Nyaman

Tampilan desan Hyundai Santa-Fe yang terlihat kompak. (HMID)
JawaPos.com - Kondisi jalan di Indonesia yang beragam, mulai dari kemacetan perkotaan hingga jalur luar kota yang bergelombang, membuat pengemudi membutuhkan kendaraan yang nyaman sekaligus stabil.
Tak hanya soal tenaga mesin, konstruksi sasis juga berperan besar dalam menentukan kualitas berkendara.
Salah satu teknologi yang kini banyak digunakan pada SUV modern adalah monocoque chassis, seperti yang diterapkan pada Hyundai All-New Santa Fe.
Banyak pengendara lebih sering memperhatikan performa mesin, fitur keselamatan, atau desain saat memilih kendaraan.
Padahal, ada satu komponen penting yang menjadi fondasi utama kenyamanan dan pengendalian mobil, yakni konstruksi sasis.
Pada Hyundai All-New Santa Fe, pabrikan asal Korea Selatan tersebut mengandalkan monocoque chassis sebagai dasar pengembangan SUV premium terbarunya.
Teknologi ini diklaim mampu memberikan keseimbangan antara kenyamanan, stabilitas, dan efisiensi yang dibutuhkan pengguna sehari-hari.
Monocoque merupakan konstruksi kendaraan yang menyatukan bodi dan rangka menjadi satu struktur utuh. Berbeda dengan sasis ladder frame yang memisahkan rangka dan bodi, konstruksi monocoque membuat bodi kendaraan turut berfungsi sebagai struktur penopang utama.
Desain ini banyak digunakan pada mobil penumpang modern karena menawarkan bobot lebih ringan, kekakuan struktur yang lebih baik, serta kemampuan meredam getaran secara optimal.
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