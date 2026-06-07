Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 8 Juni 2026 | 04.33 WIB

Audi Q5 Sportback Terbaru Hadir di Indonesia, Kombinasi Mewah, Sporty, dan Teknologi Canggih

The New Audi Q5 Sportback, SUV premium terbaru. (Audi) - Image

The New Audi Q5 Sportback, SUV premium terbaru. (Audi)

JawaPos.com - Audi Indonesia resmi memperkenalkan The New Audi Q5 Sportback dengan banderol Rp1,9 miliar. SUV premium terbaru yang memadukan desain elegan, performa bertenaga, serta teknologi keselamatan dan kenyamanan terkini.

Kehadirannya sekaligus memperkuat lini Q Series yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan Audi di pasar global maupun Indonesia.

Tampilan sporty khas coupe menjadi salah satu daya tarik utama Audi Q5 Sportback terbaru. Desain eksterior yang modern dipadukan dengan kabin premium yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan berkelas.

Salah satu fitur yang turut meningkatkan kenyamanan adalah kehadiran panoramic sunroof yang memberikan kesan kabin lebih lapang sekaligus menghadirkan pencahayaan alami bagi seluruh penumpang.

Tetap Mengandalkan DNA Quattro Legendaris

Di balik desainnya yang mewah, Audi Q5 Sportback terbaru tetap mempertahankan identitas utama Audi melalui penggunaan sistem penggerak quattro all-wheel drive yang telah menjadi ikon merek asal Jerman tersebut selama lebih dari empat dekade.

SUV premium ini dibekali mesin 2.0 liter TFSI yang mampu menghasilkan tenaga hingga 204 PS dan torsi maksimum 340 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis S tronic 7-percepatan untuk menghadirkan akselerasi yang halus sekaligus responsif.

Kombinasi mesin turbo dan sistem penggerak quattro membuat Audi Q5 Sportback menawarkan karakter berkendara yang stabil, presisi, dan percaya diri dalam berbagai kondisi jalan.

Audi menyebut sistem quattro tetap menjadi fondasi utama yang memberikan traksi optimal serta pengendalian yang lebih baik, baik saat berkendara di jalan perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

Dibekali Fitur Keselamatan dan Bantuan Pengemudi Modern

Selain performa, Audi juga membekali Q5 Sportback terbaru dengan beragam teknologi pendukung yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengemudi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Sebanyak 16.000 Unit JAECOO J5 EV sudah Dikirimkan kepada Konsumen di Indonesia - Image
Otomotif

Sebanyak 16.000 Unit JAECOO J5 EV sudah Dikirimkan kepada Konsumen di Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 | 23.27 WIB

Segmen SUV dan EV Dominasi Beijing Auto Show 2026 - Image
Otomotif

Segmen SUV dan EV Dominasi Beijing Auto Show 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 06.28 WIB

Mobil Tiongkok Kuasai Australia, Jepang Akhirnya Tergeser - Image
Otomotif

Mobil Tiongkok Kuasai Australia, Jepang Akhirnya Tergeser

Sabtu, 4 April 2026 | 06.13 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore