Audi Q5 Sportback Terbaru Hadir di Indonesia, Kombinasi Mewah, Sporty, dan Teknologi Canggih

JawaPos.com - Audi Indonesia resmi memperkenalkan The New Audi Q5 Sportback dengan banderol Rp1,9 miliar. SUV premium terbaru yang memadukan desain elegan, performa bertenaga, serta teknologi keselamatan dan kenyamanan terkini.

Kehadirannya sekaligus memperkuat lini Q Series yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan Audi di pasar global maupun Indonesia.

Tampilan sporty khas coupe menjadi salah satu daya tarik utama Audi Q5 Sportback terbaru. Desain eksterior yang modern dipadukan dengan kabin premium yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan berkelas.

Salah satu fitur yang turut meningkatkan kenyamanan adalah kehadiran panoramic sunroof yang memberikan kesan kabin lebih lapang sekaligus menghadirkan pencahayaan alami bagi seluruh penumpang.

Tetap Mengandalkan DNA Quattro Legendaris

Di balik desainnya yang mewah, Audi Q5 Sportback terbaru tetap mempertahankan identitas utama Audi melalui penggunaan sistem penggerak quattro all-wheel drive yang telah menjadi ikon merek asal Jerman tersebut selama lebih dari empat dekade.

SUV premium ini dibekali mesin 2.0 liter TFSI yang mampu menghasilkan tenaga hingga 204 PS dan torsi maksimum 340 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis S tronic 7-percepatan untuk menghadirkan akselerasi yang halus sekaligus responsif.

Kombinasi mesin turbo dan sistem penggerak quattro membuat Audi Q5 Sportback menawarkan karakter berkendara yang stabil, presisi, dan percaya diri dalam berbagai kondisi jalan.

Audi menyebut sistem quattro tetap menjadi fondasi utama yang memberikan traksi optimal serta pengendalian yang lebih baik, baik saat berkendara di jalan perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.