Sebanyak 16.000 Unit JAECOO J5 EV sudah Dikirimkan kepada Konsumen di Indonesia

JAECOO J5 EV. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - JAECOO sudah mengirimkan 16.000 unit mobil JAECOO J5 EV kepada konsumen di Indonesia.
Mobil listrik JAECOO J5 EV diluncurkan di Indonesia pada November 2025 dengan harga mulai Rp 249,9 juta.
Menurut informasi di laman resmi perusahaan, J5 EV Ivory Gray kini dijual dengan harga Rp309,9 juta untuk varian Premium dan Rp279,9 juta untuk varian Standard
Mereka menyampaikan bahwa JAECOO selama periode Januari hingga April 2026 membukukan angka penjualan ritel 10.587 unit dan penjualan grosir 11.006 unit untuk J5 EV.
Direktur Unit Bisnis JAECOO Indonesia Jim Ma mengatakan bahwa capaian J5 EV menunjukkan kepercayaan konsumen Indonesia terhadap produk JAECOO.
Mereka juga menyampaikan bahwa JAECOO J5 EV, yang jarak tempuhnya sampai 461 km, dirancang sebagai SUV pendukung mobilitas harian yang mengedepankan kenyamanan dan efisiensi.
Selain menawarkan model mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) itu, JAECOO menyediakan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) JAECOO J7 SHS-P dan JAECOO J8 SHS-P ARDIS yang dibekali teknologi Super Hybrid System (SHS).
J7 SHS-P telah terbukti dapat menempuh perjalanan sejauh 1.377 kilometer dari Jakarta ke Bali.
