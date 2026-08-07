Manis, Gurih, Pedas Jadi Satu! Ini 5 Gudeg Koyor Jakarta yang Patut Dicoba

JawaPos.com – Bagi pencinta kuliner Jawa dengan cita rasa kaya rempah, gudeg koyor menjadi salah satu hidangan yang sulit untuk dilewatkan. Perpaduan rasa manis legit dari gudeg dengan gurihnya koyor sapi menciptakan sensasi makan yang unik dan menggugah selera.

Gudeg koyor merupakan makanan khas Semarang yang menggabungkan nangka muda bercita rasa manis dengan koyor sapi bertekstur kenyal yang dimasak menggunakan bumbu rempah hingga meresap sempurna.

Biasanya, satu porsi gudeg koyor disajikan bersama krecek pedas, ayam suwir, telur, tahu, atau tempe bacem sebagai pelengkap. Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.

Buat kamu yang ingin menikmati kuliner khas Semarang tanpa harus bepergian jauh, Jakarta memiliki sejumlah tempat makan yang menawarkan gudeg koyor dengan cita rasa autentik.

Dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube 10 BEST ID, berikut lima rekomendasi gudeg koyor enak di Jakarta yang wajib masuk daftar kulineran.

1. Rasa Cikatomas Berbeda dari tempat makan pada umumnya, Rasa Cikatomas menghadirkan pengalaman kuliner unik karena lokasinya berada di dalam butik batik. Pengunjung bisa menikmati hidangan khas Jawa sambil merasakan suasana elegan dengan sentuhan budaya tradisional.

Menu andalannya adalah gudeg koyor dengan racikan bumbu yang kaya rempah dan rasa yang kuat khas masakan Jawa. Tekstur koyor yang empuk berpadu dengan gudeg manis menghasilkan cita rasa yang memanjakan lidah.

Sebagai tambahan, pengunjung juga dapat menikmati sambal wagyu premium untuk melengkapi sajian.

Harga satu porsi gudeg koyor di tempat ini sekitar Rp55 ribuan.