Maroon 5 Dipastikan Kembali Menggelar Konser di Jakarta Pada 2027 Mendatang dalam Rangka Tur Asia

JawaPos.com – Grup musik asal Amerika Serikat, Maroon 5, dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta pada Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur Asia mereka.

Dikutip dari akun Instagram resmi Maroon 5 @maroon5 pada Kamis (6/8), Kepastian tersebut disambut antusias oleh para penggemar di Indonesia yang telah lama menantikan penampilan band yang dipimpin Adam Levine itu.

Jakarta kembali dipilih sebagai salah satu kota tujuan, menunjukkan besarnya pasar musik internasional di Indonesia.

Konser ini diperkirakan akan menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang paling dinantikan pada 2027.

Maroon 5 dikenal memiliki banyak lagu populer yang telah menemani berbagai generasi, seperti This Love, She Will Be Loved, Sunday Morning, Sugar, Moves Like Jagger, dan Girls Like You.

Deretan lagu tersebut diperkirakan akan menjadi bagian dari penampilan yang menghidupkan kembali kenangan para penggemar.

Selama lebih dari dua dekade berkarya, Maroon 5 terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu band pop-rock paling sukses di dunia.

Konsistensi dalam menghadirkan pertunjukan langsung yang berkualitas membuat setiap tur mereka selalu mendapat perhatian besar dari pencinta musik.

Meski jadwal penjualan tiket dan informasi mengenai lokasi konser belum diumumkan, antusiasme penggemar sudah terlihat di berbagai media sosial.