Dari Senopati hingga Kembangan, Ini 10 Tempat Makan Ketoprak Favorit Warga Jakarta

JawaPos.com – Ketoprak menjadi salah satu kuliner khas Betawi yang hingga kini masih memiliki banyak penggemar di Jakarta.

Hidangan sederhana yang terdiri dari ketupat, bihun, tahu, tauge, serta siraman bumbu kacang ini berhasil mempertahankan popularitasnya meski banyak kuliner modern bermunculan.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas dari bumbu kacang menjadi daya tarik utama ketoprak. Menu ini juga cocok dinikmati kapan saja, mulai dari sarapan pagi hingga santapan ringan saat siang atau sore hari.

Di Jakarta, penjual ketoprak dapat ditemukan dengan mudah, mulai dari gerobak sederhana hingga tempat makan yang telah dikenal selama puluhan tahun.

Beberapa di antaranya bahkan menjadi legenda karena mampu menjaga cita rasa khas sejak pertama kali berdiri.

Bagi Anda yang ingin mencicipi ketoprak dengan rasa autentik, berikut sejumlah rekomendasi tempat ketoprak legendaris di Jakarta yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Ketoprak Ciragil Berdiri sejak era 1960-an, Ketoprak Ciragil menjadi salah satu tujuan favorit para pencinta kuliner Betawi.

Tempat ini dikenal dengan bumbu kacang yang lembut, kaya rasa, dan memiliki aroma khas yang menggugah selera.

Satu porsinya berisi bahan lengkap seperti lontong, tahu, bihun, tauge, serta pilihan tambahan telur. Racikan yang konsisten membuat tempat ini tetap bertahan dan memiliki pelanggan setia hingga sekarang.