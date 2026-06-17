Kia Siapkan 660 Kendaraan untuk FIFA World Cup 2026, EV9 hingga Carnival Turun Tangan

Sebanyak 660 unit kendaraan disiapkan Kia untuk mendukung mobilitas penyelenggara, ofisial, hingga berbagai kebutuhan operasional selama FIFA World Cup 2026. (Dok. Kia)
JawaPos.com - Kia menunjukkan komitmennya sebagai Official Mobility Partner FIFA dengan menyiapkan 660 unit kendaraan untuk mendukung operasional FIFA World Cup 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Armada yang disediakan terdiri dari berbagai model unggulan, seperti Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback, Niro, hingga Sonet.
Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung mobilitas penyelenggara, ofisial, tamu, dan berbagai kebutuhan operasional selama turnamen berlangsung.
Presiden dan CEO Kia Corporation, Ho Sung Song, mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kia dalam menghadirkan solusi mobilitas yang inovatif dan berkelanjutan untuk ajang olahraga terbesar di dunia.
"Kami juga menghadirkan kampanye global bertajuk "Inspiration Connects Us All" yang mengajak penggemar sepak bola merasakan pengalaman lebih dekat dengan atmosfer Piala Dunia," ujar Ho Sung Song dalam pernyataan resminya, Rabu (17/6).
Melalui program ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif di area Stadium Fan Experience dan FIFA Fan Fest, termasuk membuat Custom Player Card atau kartu pemain digital menggunakan foto pribadi dengan seragam tim nasional favorit.
Kia juga menghadirkan Country & City-Themed Vehicle Display, yakni pameran kendaraan dengan desain khusus yang terinspirasi dari negara peserta dan kota tuan rumah FIFA World Cup 2026.
Untuk mendukung mobilitas penggemar, Kia mengoperasikan layanan shuttle di Los Angeles dan Vancouver menggunakan sejumlah model andalan, termasuk EV9, EV5, Telluride, dan Carnival.
Kia telah menjadi mitra FIFA sejak 2007 dan akan terus mendukung berbagai kompetisi FIFA hingga 2030 melalui penyediaan kendaraan, teknologi mobilitas, serta inovasi transportasi masa depan.
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