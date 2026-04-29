Perkenalkan Arah Baru di Indonesia lewat 2026 Kia Collezione

JawaPos.com-Kia menandai babak baru perjalanannya di pasar Indonesia melalui ajang 2026 Kia Collezione Indonesia yang digelar pada 27 April. Momentum ini dimanfaatkan untuk repositioning brand, penyelarasan dengan standar global, serta penguatan strategi portofolio produk di Tanah Air.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi global Kia yang kini mulai diterjemahkan secara lebih konkret ke pasar Indonesia. Fokusnya mencakup pengembangan lini kendaraan, peningkatan pengalaman berkendara, hingga menghadirkan standar kualitas dan desain yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen lokal.

CEO Kia Sales Indonesia Jong Sung Park, menyatakan bahwa Indonesia memegang peran penting dalam strategi global perusahaan. "Karakter pasar yang dinamis dengan konsumen yang semakin kritis menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kia," terang dia. “Indonesia merupakan pasar yang sangat dinamis, dengan konsumen yang semakin memahami kualitas dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengalaman berkendara," lanjutnya.

Dia menambahkan, melalui Kia Collezione Indonesia, pihaknya ingin menunjukkan bagaimana Kia terus berkembang menghadirkan standar global yang semakin relevan dan dapat dirasakan langsung oleh konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Kia juga menampilkan berbagai pencapaian global sebagai penguat positioning. Beberapa model andalan seperti EV9 yang meraih World Car of the Year 2024, EV6 GT sebagai World Performance Car 2023, serta Carens yang dinobatkan sebagai Indian Car of the Year 2023, menjadi bukti konsistensi inovasi Kia di pasar global.

Transformasi Produk dan Pengalaman Berkendara

Transformasi Kia di Indonesia terlihat dari pendekatan pengembangan produk yang lebih terstruktur. Kia tidak lagi menghadirkan kendaraan sebagai produk, melainkan sebagai bagian dari pengalaman mobilitas yang menyeluruh.