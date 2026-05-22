Kia Tampilkan Filosofi Opposites United di Milan Design Week 2026, Boyong Deretan Konsep EV Futuristik

Mobil Kia Concept EV5 turut dihadirkan dalam Milan Design Week 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kia kembali ambil bagian dalam ajang Milan Design Week 2026 melalui dua pameran bertema “Resonance of Opposites”. Lewat filosofi desain “Opposites United”, Kia menghadirkan pengalaman yang menggambarkan proses refleksi kreatif, perspektif budaya, hingga eksplorasi desain yang diterjemahkan ke dalam inovasi produk.
“Kehadiran kami di Milan tahun ini menjadi momen penting bagi Kia Design untuk menunjukkan bagaimana refleksi kreatif dan ekspresi desain dapat berjalan beriringan,” ujar Head of Kia Global Design Karim Habib
Dua pameran tersebut berlangsung pada 20–26 April 2026 di Museo della Permanente dan Salone dei Tessuti. Sejak 2023, Kia rutin memanfaatkan Milan Design Week sebagai ruang dialog kreatif untuk memperlihatkan perkembangan filosofi desainnya kepada publik global.
"Melalui pameran “Journey of Reflection” di Museo della Permanente, Kia mengajak pengunjung melihat lebih dekat proses kreatif di balik Kia Design," terang dia.
Pameran ini dibangun melalui tiga karakter budaya utama yang menggambarkan cara desainer Kia memahami perspektif, emosi, dan perubahan budaya dalam proses menciptakan desain.
Instalasi “Cultural Vanguard” menghadirkan permainan cahaya dinamis dengan perpaduan warna yang terus berubah. Visual tersebut menggambarkan pertemuan berbagai perspektif yang kemudian membentuk budaya baru.
Sementara itu, “Creative Risk-Takers” menampilkan ruang interaktif dengan bentuk dan kontur yang berubah mengikuti pergerakan pengunjung. Instalasi ini merepresentasikan eksplorasi ide baru dan pendekatan desain yang lebih eksperimental.
Pada area “Relentless Innovators”, pengunjung diajak masuk ke ruang menyerupai gua dengan suasana tenang serta permainan cahaya bergerak perlahan. Konsep ini menggambarkan proses inovasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
