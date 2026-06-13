Innova Zenix hingga XL7, Ini Mobil Hybrid Favorit Keluarga Indonesia Tahun 2026

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).
JawaPos.com - Mobil hybrid semakin menunjukkan dominasinya di pasar otomotif nasional. Di tengah harga bahan bakar yang fluktuatif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, penjualan mobil hybrid terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.
Keunggulan utama mobil hybrid terletak pada kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang mampu menekan konsumsi bahan bakar tanpa mengubah kebiasaan berkendara penggunanya.
Berbeda dengan mobil listrik murni, kendaraan hybrid tidak memerlukan pengisian daya eksternal sehingga lebih praktis digunakan untuk mobilitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.
Ada beberapa faktor yang membuat mobil hybrid semakin diminati masyarakat Indonesia:
Konsumsi BBM lebih hemat dibanding mobil bensin konvensional.
Tidak perlu mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik.
Ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah.
Cocok digunakan untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota.
Nilai jual kembali relatif stabil. Pilihan model semakin banyak dari berbagai segmen.
Selain itu, mobil hybrid dinilai menjadi solusi transisi menuju era elektrifikasi tanpa harus bergantung pada infrastruktur pengisian daya yang masih berkembang.
Tak heran jika sejumlah model hybrid kini menjadi primadona dan mencatatkan penjualan tinggi di Indonesia. Berikut daftar mobil hybrid yang paling laris dan banyak diburu konsumen.
1. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid
Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid masih menjadi raja di segmen mobil hybrid Indonesia. MPV keluarga ini berhasil menarik perhatian konsumen berkat kabin luas, fitur modern, serta efisiensi bahan bakar yang sangat baik.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa