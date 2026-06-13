Innova Zenix hingga XL7, Ini Mobil Hybrid Favorit Keluarga Indonesia Tahun 2026

JawaPos.com - Mobil hybrid semakin menunjukkan dominasinya di pasar otomotif nasional. Di tengah harga bahan bakar yang fluktuatif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, penjualan mobil hybrid terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Keunggulan utama mobil hybrid terletak pada kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang mampu menekan konsumsi bahan bakar tanpa mengubah kebiasaan berkendara penggunanya.

Berbeda dengan mobil listrik murni, kendaraan hybrid tidak memerlukan pengisian daya eksternal sehingga lebih praktis digunakan untuk mobilitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.

Mengapa Mobil Hybrid Semakin Laris? Ada beberapa faktor yang membuat mobil hybrid semakin diminati masyarakat Indonesia:

Konsumsi BBM lebih hemat dibanding mobil bensin konvensional.

Tidak perlu mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik.

Ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah.

Cocok digunakan untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota.

Nilai jual kembali relatif stabil. Pilihan model semakin banyak dari berbagai segmen.

Selain itu, mobil hybrid dinilai menjadi solusi transisi menuju era elektrifikasi tanpa harus bergantung pada infrastruktur pengisian daya yang masih berkembang.

Tak heran jika sejumlah model hybrid kini menjadi primadona dan mencatatkan penjualan tinggi di Indonesia. Berikut daftar mobil hybrid yang paling laris dan banyak diburu konsumen.

1. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid