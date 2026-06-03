Baic BJ30 Hybrid Tawarkan Konsumsi BBM 15,5 Km/L, Tenaga Tembus 403 Hp

JawaPos.com - Kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong konsumen mencari kendaraan yang lebih efisien tanpa mengorbankan performa. Menjawab kebutuhan tersebut, Baic Indonesia menawarkan BJ30 Hybrid, SUV berteknologi hybrid yang menggabungkan tenaga besar dengan konsumsi bahan bakar yang irit.

Baic BJ30 Hybrid mengusung teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang memadukan mesin bensin dan motor listrik secara otomatis untuk menghasilkan efisiensi optimal.

Keunggulan sistem ini adalah pengguna tidak perlu melakukan pengisian daya eksternal karena baterai dapat terisi sendiri melalui sistem regenerative braking saat kendaraan berjalan.

Di balik kap mesin, BJ30 Hybrid dibekali mesin 1.5L Turbo Hybrid yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 403 hp dan torsi 685 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi Dedicated Hybrid Transmission (DHT) 2-percepatan, yang mampu membawa SUV ini berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 6,9 detik.

Meski bertenaga, efisiensi bahan bakarnya tetap menjadi daya tarik utama. Berdasarkan pengujian internal Baic, BJ30 Hybrid mampu mencatat konsumsi bahan bakar hingga 15,5 km per liter, angka yang tergolong impresif untuk sebuah SUV berukuran besar dengan performa tinggi.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan BJ30 Hybrid dirancang untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan serbaguna, baik untuk penggunaan harian di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

"Teknologi hybrid yang kami usung memungkinkan pengguna mendapatkan efisiensi bahan bakar tanpa harus bergantung pada infrastruktur pengisian daya. Di saat yang sama, kendaraan tetap menawarkan performa, kenyamanan, dan keamanan khas SUV modern," ujarnya diJakarta Rabu (3/6).

Selain teknologi hybrid, BAIC BJ30 Hybrid juga dilengkapi fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), layar infotainment berukuran besar, serta kabin yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang.