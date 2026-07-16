Chery Perkuat Teknologi AI dan Robotika, AiMOGA Robotics Kini Hadir di Lebih dari 50 Negara

JawaPos.com - Chery Group terus memperluas pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan robotika sebagai bagian dari transformasi perusahaan menuju penyedia solusi mobilitas pintar.

Salah satu inovasi yang menjadi fokus adalah AiMOGA Robotics, platform robotika yang kini telah diterapkan di lebih dari 50 negara dengan lebih dari 100 skenario penggunaan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian Pabrik Rosslyn di Pretoria, Afrika Selatan. Fasilitas ini tidak hanya menjadi pusat produksi kendaraan, tetapi juga bagian dari pengembangan ekosistem industri Chery yang mencakup kendaraan energi baru (NEV), robotika, energi terbarukan, hingga ekonomi sirkular.

Chairman Chery Auto, Yin Tongyue, mengatakan Chery ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di setiap negara tempat perusahaan beroperasi.

"Di mana pun Chery hadir, kami ingin tumbuh bersama masyarakat dan berkontribusi bagi perkembangan industri lokal," ujar Yin Tongyue.

Robot AI Tampilkan Kemampuan di Dunia Nyata

Dalam peresmian pabrik tersebut, Chery menampilkan kemampuan teknologi AI melalui robot humanoid Mornine dan robot anjing Argos.

Mornine bertugas membuka acara bersama pembawa acara, sedangkan Argos membantu menyambut tamu, mengantarkan minuman, hingga melakukan patroli di area pabrik. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana robot berbasis AI dapat mendukung berbagai aktivitas operasional.

Jadi Fondasi Pengembangan iCAR Pengembangan AI dan robotika juga menjadi bagian dari strategi Chery Group dalam mengembangkan berbagai mereknya, termasuk iCAR.

Di Indonesia, inovasi tersebut diwujudkan melalui kehadiran iCAR V23, SUV listrik bergaya boxy yang menggabungkan desain modern dengan teknologi pintar.