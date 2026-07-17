Ekspansi Global Berbuah Manis, iCAR V23 Dominasi Sejumlah Pasar Internasional

JawaPos.com - Kinerja penjualan iCAR V23 di sejumlah pasar internasional menunjukkan tren positif sepanjang Juni 2025. Model SUV listrik bergaya boxy tersebut mencatatkan hasil penjualan yang kuat di berbagai negara.

Mulai dari Asia hingga Afrika, jangkauan bisnis iCAR di pasar global terus meluas. Dalam laporan perusahaan, iCAR V23 memimpin penjualan di segmen SUV boxy kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di beberapa negara Asia Tenggara.

Bahkan di beberapa pasar, kendaraan ini tak hanya teratas di segmennya, tetapi juga memimpin penjualan di seluruh kategori kendaraan. Salah satu pencapaian terbesar tercapai di Hong Kong sepanjang Juni.

iCAR V23 menjadi model dengan penjualan tertinggi di semua kategori kendaraan di sana. Capaian ini cukup signifikan mengingat Hong Kong adalah pasar otomotif yang berkembang dengan persaingan tinggi.

Konsumen di Hong Kong juga dikenal selektif memilih kendaraan. Di Thailand, iCAR V23 kembali jadi model terlaris di segmen SUV boxy. Negara ini jadi pasar internasional pertama iCAR dan masih jadi kontributor utama penjualan.

Thailand juga menjadi basis ekspansi merek iCAR di Asia Tenggara sampai sekarang. Performa positif juga terlihat di Afrika Selatan dan Nepal setelah peluncuran di Afrika Selatan pada 28 Mei.

iCAR V23 membukukan lebih dari 300 pemesanan pada bulan pertama. Di sana, model ini memimpin segmen boxy SUV sepanjang Juni.

Sementara di Nepal, kendaraan ini jadi terlaris di segmen boxy SUV untuk kategori kendaraan energi baru (NEV).

"Hingga saat ini, iCAR V23 telah hadir di lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia.", kata iCAR dalam keterangannya, Jumat (17/7).