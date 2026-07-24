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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.59 WIB

iCAR V23 Punya 3 Varian, Mana yang Layak Dipilih untuk Pemakaian Harian dan Touring?

iCAR V23. (Dok. iCAR) - Image

iCAR V23. (Dok. iCAR)

JawaPos.com - Memilih SUV listrik kini bukan lagi sekadar melihat tenaga atau jarak tempuh. Bagi banyak konsumen, kendaraan juga harus mampu mendukung gaya hidup, aktivitas harian, hingga hobi berpetualang. Hal inilah yang coba dijawab iCAR melalui iCAR V23, SUV listrik bergaya off-road yang kini hadir dengan pilihan varian lebih lengkap.

Mengusung desain boxy yang ikonik, iCAR V23 tampil berbeda dibandingkan kebanyakan mobil listrik di pasaran. Karakternya yang tangguh dipadukan dengan teknologi modern membuat SUV listrik ini cocok digunakan untuk mobilitas sehari-hari maupun perjalanan akhir pekan.

iCAR V23 kini hadir dalam tiga pilihan varian, yaitu X RWD, Y RWD, dan Z iWD, untuk menjawab kebutuhan konsumen dengan gaya hidup dan preferensi berkendara yang beragam.

X RWD, Pilihan Praktis untuk Mobilitas Harian

Bagi konsumen yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari, varian X RWD menjadi pilihan yang tepat.

Varian ini menawarkan karakter berkendara yang praktis dengan penggerak roda belakang (Rear Wheel Drive/RWD). 

Desain khas iCAR V23 tetap dipertahankan sehingga tampil modern sekaligus memiliki aura SUV petualang.

Y RWD, Lebih Canggih dengan Intelligent Driving

Naik satu tingkat, Y RWD menawarkan pengalaman berkendara yang lebih modern berkat tambahan fitur intelligent driving.
Selain mempertahankan efisiensi dan kenyamanan khas sistem penggerak roda belakang, varian ini cocok bagi pengguna yang menginginkan teknologi bantuan berkendara lebih lengkap untuk mendukung mobilitas harian.

Z iWD, Siap Menjelajah dengan Dual Motor

Bagi konsumen yang menginginkan performa lebih tinggi, Z iWD menjadi varian paling lengkap. Model ini mengusung sistem dual motor Intelligent Wheel Drive (iWD) yang memberikan traksi lebih optimal di berbagai kondisi jalan. 

Karakter tersebut membuatnya lebih siap digunakan untuk perjalanan jarak jauh maupun aktivitas luar ruang yang membutuhkan kemampuan berkendara lebih baik.

X RWD menawarkan pengalaman berkendara yang praktis untuk penggunaan sehari-hari, Y RWD menghadirkan fitur intelligent driving yang lebih lengkap, sementara Z iWD memberikan performa lebih tinggi melalui sistem dual motor Intelligent Wheel Drive (iWD).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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