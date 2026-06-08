JAECOO J5 EV Fokus pada Keamanan Baterai dan Fitur Keselamatan Berkendara

JawaPos.com - JAECOO J5 EV menghadirkan lebih dari sekadar mobilitas tanpa emisi. Sebagai SUV listrik modern, kendaraan ini dirancang dengan teknologi keselamatan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan percaya diri dalam berbagai kondisi perjalanan.

Seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia, aspek keselamatan menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam memilih kendaraan. Menjawab kebutuhan tersebut, JAECOO J5 EV menghadirkan berbagai teknologi keselamatan aktif dan pasif yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari sistem bantuan berkendara canggih hingga keamanan baterai berstandar tinggi.

Sebagai kendaraan listrik, keamanan baterai menjadi salah satu aspek fundamental dalam pengembangan JAECOO J5 EV. Untuk itu, J5 EV menggunakan baterai berteknologi Lithium Iron Phosphate (LFP) yang dikenal memiliki tingkat keamanan dan stabilitas termal yang tinggi. Baterai LFP tidak mudah mengalami thermal runaway serta menawarkan usia pakai yang lebih panjang untuk penggunaan jangka panjang.

Komitmen terhadap keselamatan juga dibuktikan melalui berbagai pengujian ekstrem yang dilakukan pada baterai JAECOO J5 EV. Bahkan dalam simulasi benturan keras, sel baterai tetap menunjukkan stabilitas tinggi dan tidak memicu kebakaran meskipun berada dalam kondisi daya penuh. Selain itu, baterai JAECOO J5 EV telah dilengkapi dengan perlindungan berstandar IP68, yang memastikan komponen baterai tetap aman dan berfungsi optimal saat menghadapi hujan deras maupun melintasi genangan air dengan kedalaman tertentu.

Salah satu fitur unggulan yang menjadi pembeda di kelasnya adalah 540° Panoramic View dengan Transparent Chassis, yang memberikan visibilitas menyeluruh di sekitar hingga bagian bawah kendaraan. Sistem ini membantu mengurangi blind spot saat bermanuver di area sempit, parkir, maupun melintasi berbagai kondisi jalan. Dengan tampilan resolusi tinggi dan berbagai sudut pandang yang dapat dipilih, pengemudi dapat memantau lingkungan sekitar kendaraan secara lebih aman dan akurat.

Tamilan interior JAECOO J5 EV yang menghadirkan teknologi keselamatan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan percaya diri dalam berbagai kondisi perjalanan/(Istimewa).

Untuk mendukung keselamatan berkendara sehari-hari, JAECOO J5 EV juga dilengkapi 17 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang dirancang untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi bahaya, meningkatkan kewaspadaan, serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Kehadiran teknologi ini menjadi lapisan perlindungan tambahan yang mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman bagi seluruh pengguna.

Perlindungan bagi seluruh penumpang semakin diperkuat melalui kehadiran 6 airbags yang tersebar di berbagai area kabin. Kombinasi sistem keselamatan aktif dan pasif tersebut memastikan perlindungan. yang lebih menyeluruh ketika menghadapi berbagai situasi di jalan.

Menurut Jim Ma, Business Unit Director JAECOO Indonesia, keselamatan merupakan fondasi utama dalam pengembangan setiap kendaraan JAECOO, termasuk J5 EV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas modern masyarakat Indonesia.

"Keselamatan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan setiap kendaraan JAECOO. Pada J5 EV, kami menghadirkan teknologi keselamatan yang komprehensif melalui kombinasi 17 fitur ADAS, 6 airbags dan sistem 540° Panoramic View. Kami ingin memastikan setiap perjalanan tidak hanya lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi seluruh pengguna," ujar Jim Ma.