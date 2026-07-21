Aksi Parkir Mulus SUV Misterius di Jakarta Picu Perbincangan, Siapa yang Mengemudikan?

JawaPos.com – Sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil uji misterius JAECOO melakukan parkir secara otomatis di area pusat perbelanjaan di Jakarta, baru-baru ini menjadi perhatian publik dan komunitas otomotif di media sosial. Dalam video tersebut, mobil terlihat mampu bermanuver secara mandiri hingga berhasil memarkirkan diri dengan presisi di ruang parkir yang sempit, tanpa terlihat adanya pengemudi di balik kemudi.

Kemunculan video tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai teknologi yang tengah diuji. Sejumlah pengamat otomotif menduga mobil tersebut merupakan JAECOO J7 SHS-P yang sedang menjalani pengujian lokal di Indonesia dan dibekali teknologi SIVP (Super Intelligent Valet Parking), sebuah sistem intelligent driving yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman parkir yang lebih mudah, cerdas, dan nyaman.

"Di JAECOO, kami percaya bahwa inovasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Melalui pengembangan intelligent driving, kami terus menghadirkan teknologi yang tidak hanya semakin canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang," ujar Jim Ma, Business Unit Director, JAECOO Indonesia.

Menjawab Tantangan Mobilitas Perkotaan

Bagi banyak pengguna mobil di kota-kota besar seperti Jakarta, mencari ruang parkir masih menjadi salah satu tantangan dalam aktivitas sehari-hari. Area parkir yang padat, ruang parkir yang terbatas, hingga proses parkir di ruang sempit sering kali menjadi situasi yang menyita waktu sekaligus menguji kepercayaan diri pengemudi.

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Melalui teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP), JAECOO menghadirkan solusi berkendara cerdas yang dirancang untuk membantu pengemudi mengatasi tantangan parkir sehari-hari. Mengusung konsep "Come to You. Park for You", SIVP memungkinkan kendaraan melakukan proses parkir secara otomatis sekaligus kembali menghampiri pengemudi saat dipanggil. Teknologi ini mengintegrasikan fitur-fitur cerdas seperti Smart Parking dan Smart Summon, sehingga menghadirkan pengalaman parkir yang lebih praktis, nyaman, dan efisien.

"Teknologi seharusnya mampu menyederhanakan aktivitas sehari-hari. Melalui SIVP, kami ingin menghadirkan pengalaman parkir yang lebih praktis, intuitif, dan nyaman, sehingga pengguna dapat lebih fokus menikmati perjalanan mereka. Inilah semangat yang kami wujudkan melalui pesan 'Come to You. Park for You.'," jelas Jim Ma.

Intelligent Mobility Semakin Dekat dengan Indonesia

Meski JAECOO belum memberikan konfirmasi resmi mengenai mobil uji misterius yang muncul dalam video tersebut, kemunculannya menjadi sinyal bahwa pengembangan teknologi intelligent driving semakin dekat dengan pasar Indonesia.

Apabila mobil tersebut merupakan JAECOO J7 SHS-P yang tengah menjalani pengujian lokal, hal ini menunjukkan komitmen JAECOO dalam menghadirkan inovasi global yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.