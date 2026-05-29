Nanda Prayoga
Sabtu, 30 Mei 2026 | 05.16 WIB

Ini Spesifikasi Luce, Mobil Listrik Pertama Ferrari yang Panen Hujatan

Mobil listrik sport Ferrari Luce. (Carscoops)

Mobil listrik sport Ferrari Luce. (Carscoops)

JawaPos.com - Ferrari resmi memperkenalkan Luce sebagai mobil listrik murni pertama mereka. Sayangnya, mobil ini tampak panen hujatan.

Seperti dilansir dari Carscoops, model ini hadir sebagai kendaraan empat pintu dengan konfigurasi lima penumpang dan mengusung empat motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga hingga 1.035 hp atau setara 772 kW. Dengan performa tersebut, Luce diklaim mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 2,5 detik.

Ferrari menyebut Luce bukan sekadar mobil listrik biasa, melainkan produk baru yang dirancang untuk memperluas lini merek tanpa menggantikan model bermesin pembakaran internal maupun hybrid. Mobil ini juga menjadi Ferrari pertama yang mampu membawa lima orang sekaligus berkat platform EV khusus yang digunakannya.

Spesifikasi Ferrari Luce EV!

Dari sisi desain, Luce dikembangkan bersama LoveFrom, studio desain milik mantan desainer Apple, Jony Ive dan Marc Newson. Ferrari memberikan kebebasan penuh kepada studio tersebut untuk menciptakan bentuk yang benar-benar berbeda dari Ferrari pada umumnya.

