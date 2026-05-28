6 Cara Merawat Baterai Mobil Listrik di Iklim Tropis Agar Kapasitasnya Selalu Prima

JawaPos.com – Dunia teknologi terus berkembang pesat termasuk pada industri Otomotif yang kini mulai beralih ke tenaga listrik.

Kendaraan jenis ini semakin diminati masyarakat terutama saat memasuki momen mudik di bulan Ramadhan. Penggunaan harian yang intens menuntut pemahaman lebih dalam mengenai sistem kerja komponen utamanya.

Perawatan baterai mobil listrik yang tepat sangat krusial agar performa kendaraan tidak menurun drastis. Pemilik perlu memperhatikan suhu lingkungan agar sel daya tidak mengalami kerusakan permanen. Langkah pencegahan yang rutin dilakukan akan membantu menjaga nilai jual kembali kendaraan di masa depan.

Mempelajari panduan Otomotif 6 cara merawat baterai mobil listrik agar tetap prima dan tidak cepat turun kapasitasnya di iklim tropis menjadi solusi bagi efisiensi energi.

Pengetahuan ini membantu pengemudi menghindari biaya perbaikan yang sangat mahal nantinya. Mari kita jelajahi bersama langkah-langkah praktis demi menjaga kesehatan mesin listrik tersebut.

Artikel ini merangkum informasi penting yang dilansir dari situs Toms Guide, Minggu (10/7), mengenai cara menjaga sel daya.

Penjelasan yang disusun memudahkan pembaca awam memahami mekanisme kerja mesin tanpa istilah teknis berat. Langkah-langkah praktis tersebut dapat langsung diterapkan untuk penggunaan kendaraan sehari-hari.

Menjaga Level Pengisian Daya

Menjaga kapasitas daya di antara angka 20 persen hingga 80 persen sangat disarankan demi kesehatan jangka panjang.