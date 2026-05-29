Mobil Listrik Ferrari Luce Dicibir, Lamborghini Lempar Sindiran Pedas

JawaPos.com - Ferrari meluncurkan mobil listrik penuh bernama Luce. Namun, alih-alih mendapat pujian, model anyar itu justru menuai banyak kritik dari industri otomotif.

Mobil empat pintu dengan empat motor listrik tersebut dinilai memiliki desain yang membingungkan karena terlihat modern, generik, sekaligus ketinggalan zaman dalam waktu bersamaan.

Meski Ferrari bukan merek yang asing dengan desain kontroversial, gelombang kritik terhadap Luce disebut sangat besar dan bukan semata-mata karena mobil itu menggunakan tenaga listrik. Ferrari sendiri telah membela model tersebut, tetapi CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, tampaknya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyindir rivalnya.

Seperti dilansir dari Carscoops dan CNBC International, Winkelmann menyiratkan bahwa respons negatif terhadap Luce menjadi bukti bahwa Lamborghini telah mengambil keputusan tepat dengan menghentikan proyek mobil listrik Lanzador.

Menurutnya, menghentikan pengembangan EV merupakan langkah yang tepat, tetapi ia menegaskan bahwa setiap merek, setiap perusahaan harus memutuskan sendiri.

Seperti diketahui, Lamborghini pertama kali memperkenalkan konsep Lanzador pada 2023 sebagai gambaran awal model produksi yang dijadwalkan meluncur pada 2028. Namun, awal tahun ini Lamborghini memutuskan menghentikan proyek tersebut karena minat pelanggan terhadap kendaraan listrik disebut “hampir nol”.

Tak hanya Lanzador, Lamborghini juga membatalkan rencana menjadikan Urus sebagai crossover listrik penuh. Sebagai gantinya, generasi kedua Urus akan tetap hadir dengan teknologi plug-in hybrid dan diperkirakan meluncur sekitar 2029.