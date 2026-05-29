Ferrari Luce Dihujat Habis-habisan, Eks Bos Ferrari Sampai Minta Logo Kuda Jingkrak Dicopot

JawaPos.com - Peluncuran sebuah mobil baru biasanya memicu kontroversi tanpa disengaja. Namun, Ferrari Luce justru dianggap sengaja tampil berbeda dan memancing perdebatan.

Bahkan mantan petinggi Ferrari yang memimpin perusahaan selama lebih dari dua dekade ikut melontarkan kritik tajam terhadap mobil listrik pertama Maranello tersebut.

Pada Februari lalu, mantan desainer Apple sekaligus pendiri LoveFrom, Jony Ive, sempat mengatakan bahwa Ferrari Luce akan menjadi mobil yang kontroversial. Namun, reaksi publik terhadap desain eksteriornya ternyata jauh lebih keras dari perkiraan.

Beberapa bulan sebelum peluncuran resmi, banyak pihak justru memuji interior Luce. Kabinnya dinilai berhasil meninggalkan dominasi layar sentuh yang selama ini digunakan Ferrari dan menggantinya dengan tombol, sakelar, serta tuas fisik yang lebih intuitif. LoveFrom, studio desain milik Ive yang menggarap Luce, dianggap sukses menghadirkan interior modern sekaligus nyaman digunakan.

Sayangnya, penilaian berbeda muncul untuk bagian eksterior. Mantan Chairman dan CEO Ferrari periode 1991-2014, Luca di Montezemolo, terang-terangan mengaku tidak menyukai desain mobil tersebut.

Tak lama setelah Luce diperkenalkan, di Montezemolo menyampaikan pandangannya kepada media Italia, Askanews. Menurutnya, Luce merupakan Ferrari langka yang bahkan tidak akan ditiru oleh pabrikan asal Tiongkok.

“Jika saya harus mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan, saya akan menyakiti Ferrari. “Kita mempertaruhkan kehancuran sebuah legenda, dan saya sangat menyesalinya. Saya harap setidaknya mereka menghapus logo Kuda Jingkrak dari mobil itu. Ini jelas merupakan mobil yang setidaknya orang Tiongkok tidak akan meniru dari kita,” kata Luca seperti dikutip dari Carscoops, Jumat (29/5).

Pernyataan tersebut diduga menjadi sindiran terhadap Xiaomi yang sebelumnya meluncurkan SUV YU7 dengan desain yang dianggap mirip Ferrari Purosangue.

Kritik terhadap Luce juga datang dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Italia, Matteo Salvini. Melalui akun X miliknya, Salvini mengaku desain Luce tidak mencerminkan identitas Ferrari.