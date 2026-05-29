Bridgestone Turanza 6 Mejeng di IIMS Surabaya 2026, Diklaim Lebih Pakem di Jalan Basah

JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 menjadi panggung bagi berbagai merek otomotif untuk memikat pasar Jawa Timur melalui inovasi produk terbaru, termasuk sektor pendukung seperti ban.

PT Bridgestone Tire Indonesia turut meramaikan pameran otomotif tersebut dengan membawa sejumlah produk unggulan. Salah satunya Bridgestone Turanza 6 yang masuk dalam lini ban premium mereka.

Bridgestone Turanza 6 dipamerkan di Grand City Convention & Exhibition selama IIMS Surabaya 2026 berlangsung pada 27 - 31 Mei 2026. Ban premium ini diklaim memiliki grip lebih optimal saat melibas jalan basah.

Marketing Director Bridgestone Indonesia, Masaki Abe menyebut Bridgestone Turanza 6 hadir sebagai ban premium kendaraan penumpang yang mengutamakan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan.

"Dengan teknologi ENLITEN, ban ini dirancang memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan senyap, dengan peningkatan kenyamanan dan pengurangan kebisingan hingga 8 persen," ujarnya, Jumat (29/5).

BN ini juga kompatibel dengan kendaraan listrik (EV ready), serta menawarkan performa lebih baik di jalan basah, termasuk peningkatan daya cengkeram sekitar 14 persen untuk stabilitas dan kendali lebih optimal.

"Dengan daya cengkeram 14 persen, Bridgestone Turanza 6 bisa memberikan stabilitas lebih baik dan meningkatkan kendali, terutama dalam kondisi hujan atau permukaan jalan yang licin," imbuh Abe.

Selain itu, ban ini turut meningkatkan efisiensi energi melalui penurunan Rolling Resistance Coefficient (RRC) sekitar 15 persen, yang berkontribusi pada penghematan bahan bakar dan efisiensi berkendara.