Libur Idul Adha, IIMS Surabaya 2026 Dipadati Pengunjung Keluarga dan Pencinta Otomotif

JawaPos.com - Momen liburan Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026. Memasuki hari kedua penyelenggaraan, Rabu (27/5), pameran otomotif yang berlangsung di Grand City Convex itu dipadati pengunjung sejak siang hari.

Project Manager IIMS Surabaya 2026 Rudi MF mengatakan, pihak penyelenggara ingin menghadirkan pengalaman otomotif yang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas hiburan dan edukasi. ''Kami ingin membawa atmosfer yang berbeda, jadi ajang ini juga menjadi tempat belajar tentang otomotif,” ujarnya di lokasi pameran.

Sejak dibuka pukul 12.00 WIB, antrean pengunjung terlihat memadati pintu masuk area pameran. Banyak di antaranya datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati beragam program yang digelar sepanjang hari.

Di area Exhibition Hall 2, kegiatan diawali dengan Student Evo yang menghadirkan karya kendaraan berbasis pengembangan listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Universitas Airlangga. Pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai modifikasi kendaraan dalam program International Automodified dan Student Appreciation.

Suasana semakin meriah lewat kompetisi pencarian bakat IIMS Rising Star yang diikuti peserta tingkat TK hingga SD. Joza Azmya Naira berhasil meraih juara, diikuti Olivia Angeline dan Aysharani Prisha Almahyra di posisi kedua dan ketiga.

Sementara itu, di area outdoor, pengunjung disuguhi IIMS Community Experience-FK3O yang menghadirkan audio car contest SQ dan SQL. Selain itu, program baru IIMS School Edutainment turut menghadirkan Dance Competition antar sekolah.

Mezmerize dari SMK Ketintang Surabaya berhasil keluar sebagai juara. Posisi kedua diraih SMP Kalam Kudus Malang, sedangkan tempat ketiga ditempati Mauza dari SMKN 6 Surabaya. Masih dalam rangkaian School Edutainment, Smada Little Band dari SMA Negeri 2 Surabaya tampil menghibur pengunjung melalui pertunjukan musik di area outdoor.