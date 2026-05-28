Libur Idul Adha, IIMS Surabaya 2026 Dipadati Pengunjung Keluarga dan Pencinta Otomotif

Momen liburan Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Momen liburan Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026. Memasuki hari kedua penyelenggaraan, Rabu (27/5), pameran otomotif yang berlangsung di Grand City Convex itu dipadati pengunjung sejak siang hari.
Project Manager IIMS Surabaya 2026 Rudi MF mengatakan, pihak penyelenggara ingin menghadirkan pengalaman otomotif yang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas hiburan dan edukasi. ''Kami ingin membawa atmosfer yang berbeda, jadi ajang ini juga menjadi tempat belajar tentang otomotif,” ujarnya di lokasi pameran.
Sejak dibuka pukul 12.00 WIB, antrean pengunjung terlihat memadati pintu masuk area pameran. Banyak di antaranya datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati beragam program yang digelar sepanjang hari.
Di area Exhibition Hall 2, kegiatan diawali dengan Student Evo yang menghadirkan karya kendaraan berbasis pengembangan listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Universitas Airlangga. Pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai modifikasi kendaraan dalam program International Automodified dan Student Appreciation.
Suasana semakin meriah lewat kompetisi pencarian bakat IIMS Rising Star yang diikuti peserta tingkat TK hingga SD. Joza Azmya Naira berhasil meraih juara, diikuti Olivia Angeline dan Aysharani Prisha Almahyra di posisi kedua dan ketiga.
Sementara itu, di area outdoor, pengunjung disuguhi IIMS Community Experience-FK3O yang menghadirkan audio car contest SQ dan SQL. Selain itu, program baru IIMS School Edutainment turut menghadirkan Dance Competition antar sekolah.
Mezmerize dari SMK Ketintang Surabaya berhasil keluar sebagai juara. Posisi kedua diraih SMP Kalam Kudus Malang, sedangkan tempat ketiga ditempati Mauza dari SMKN 6 Surabaya. Masih dalam rangkaian School Edutainment, Smada Little Band dari SMA Negeri 2 Surabaya tampil menghibur pengunjung melalui pertunjukan musik di area outdoor.
Antusiasme peserta juga terlihat dalam PBB Kreasi Competition hasil kolaborasi dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Jawa Timur. Meski sempat diguyur rintik hujan, para peserta tetap tampil maksimal di hadapan pengunjung.
SMA Negeri 1 Tuban keluar sebagai juara, disusul SMA Negeri 1 Bangsal dan SMA Negeri 1 Gondang Team B di posisi berikutnya. Sementara SMK Kesehatan Surabaya Team B terpilih sebagai Best Supporter dan SMA Negeri 20 Surabaya meraih penghargaan Best Danton.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat