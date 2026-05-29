Komunitas Otomotif Jadi Magnet IIMS Surabaya 2026, Kontes Modifikasi hingga EV Slow Ride Ramaikan Pameran

JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi produsen otomotif memamerkan produk terbaru mereka.

Di balik kemeriahan pameran yang berlangsung di Grand City Convex Surabaya, peran komunitas otomotif turut menjadi salah satu daya tarik utama yang menghidupkan suasana acara.

Memasuki hari ketiga penyelenggaraan, berbagai aktivitas komunitas sukses menarik perhatian pengunjung sejak area pameran dibuka pada pukul 10.00 WIB.

Kehadiran komunitas otomotif dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga gairah industri otomotif di Jawa Timur yang terus berkembang.

Project Manager IIMS 2026, Rudi MF, mengatakan komunitas memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri otomotif, baik di tingkat nasional maupun regional.

"Industri otomotif yang kuat tidak terlepas dari loyalitas dan aktivitas komunitas. Karena itu, setiap gelaran IIMS selalu memberikan ruang bagi komunitas untuk berkumpul, berbagi ide, dan menunjukkan kreativitas mereka," ujar Rudi di sela penyelenggaraan IIMS Surabaya 2026.

Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah IIMS Car Meet Up & Contest yang digelar oleh komunitas Driver Santuy di area outdoor. Kegiatan ini mempertemukan berbagai komunitas mobil dari Surabaya dan sekitarnya dalam sebuah ajang silaturahmi sekaligus kompetisi modifikasi kendaraan.

Kontes tersebut menampilkan beragam mobil dengan konsep modifikasi terkini yang dinilai berdasarkan berbagai aspek, mulai dari tampilan eksterior, interior, sistem audio, velg, hingga pencahayaan kendaraan.

Selain kontes modifikasi, pengunjung juga disuguhkan kegiatan EV Slow Ride Challenge yang menghadirkan pengalaman berbeda.