Daihatsu Hadir di IIMS Surabaya 2026, Rocky Hybrid Jadi Magnet Pengunjung

JawaPos.com - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 kembali menjadi ajang bagi sejumlah produsen kendaraan untuk menghadirkan berbagai model unggulan dan program penjualan menarik bagi masyarakat Jawa Timur. Berlangsung pada 26–31 Mei 2026 di Grand City Convex Surabaya, antusiasme pengunjung terlihat tinggi sejak hari pertama penyelenggaraan.

“Melalui kehadiran Daihatsu di IIMS Surabaya 2026, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih lengkap dan nyaman bagi masyarakat dalam mengenal serta memiliki mobil Daihatsu,” ujar Regional Head Jawa Timur PT Astra International Daihatsu Sales Operation Andrianto Saudin.

Pada pameran tersebut, Daihatsu menempati Hall A3 Booth D dengan menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan calon konsumen. Mulai dari konsultasi produk, proses pembelian kendaraan, pengajuan kredit, hingga layanan trade-in untuk tukar tambah kendaraan lama.

Booth Daihatsu juga dilengkapi area dealing yang nyaman dan didukung tim wiraniaga yang siap membantu pengunjung memilih kendaraan sesuai kebutuhan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membuat proses pembelian mobil menjadi lebih praktis selama pameran berlangsung.

Tiga model unggulan turut dipamerkan, yakni Rocky Hybrid, All New Terios R AT Custom, dan All New Xenia R MT ADS. Dari ketiga model tersebut, Rocky Hybrid menjadi salah satu kendaraan yang paling menarik perhatian pengunjung karena menawarkan teknologi hybrid dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

Pengunjung juga dapat mencoba langsung performa Daihatsu Rocky Hybrid melalui fasilitas test drive yang tersedia selama pameran. Menariknya, 10 peserta test drive pertama setiap hari berkesempatan mendapatkan voucher Bank Saqu dengan total hadiah jutaan rupiah.

Selain menghadirkan lini kendaraan unggulan, Daihatsu turut menawarkan sejumlah program penjualan spesial selama IIMS Surabaya 2026. Program tersebut antara lain Mid Year Surprise Deals dengan hadiah utama satu unit Ayla Special Modification, 18 unit handphone, dan delapan sepeda motor.