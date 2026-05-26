IIMS Surabaya 2026 Dibuka Mulai Hari Ini, Target Transaksi Rp 265 Miliar

Puluhan brand otomotif berpartisipasi dalam pameran IIMS Surabaya 2026 yang dibuka mulai hari ini di Grand City, Selasa (26/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 kembali menyapa para pecinta otomatif di Kota Pahlawan. Pameran bergengsi ini resmi digelar di Grand City, Surabaya mulai hari ini hingga 31 Mei 2026.
IIMS Kota Surabaya 2026 tidak hanya menampilkan deretan kendaraan keluaran terbaru, tetapi juga memadukan unsur otomotif, hiburan, dan pengalaman interaktif dalam satu area terpadu.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan IIMS merupakan bentuk komitmen industri otomotif untuk menghadirkan pameran yang inklusif dan mampu menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
"Setelah sukses digelar di Jakarta dan Surabaya, rencananya IIMS 2026 akan berlanjut ke Balikpapan dan Manado. Tahun ini lebih dari 40 brand yang kita ajak berpartisipasi," ujarnya seusai seremoni pembukaan IIMS, Selasa (26/5).
Daswar juga menyoroti penggunaan hall baru di area pameran Grand City Surabaya. Untuk pertama kalinya, area tambahan tersebut dipakai guna mengakomodasi meningkatnya peserta dan kebutuhan ruang pamer.
Ia optimistis penjualan mobil di Surabaya dan Jawa Timur, akan mengalami peningkatan pada 2026. Menurutnya, Surabaya dan Jakarta menjadi barometer penting pertumbuhan industri otomotif Indonesia.
"Barometer kita itu Surabaya dan Jakarta untuk industri otomotif di Indonesia 2026, saya kira ini lebih baik daripada tahun lalu. Kita optimis dapat menarik 32 ribu pengunjung dengan target transaksi Rp 265 miliar," imbuh Daswar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi penyelenggaraan IIMS Surabaya 2026.
"IIMS 2026 ini adalah sebuah perhelatan atau expo yang luar biasa dalam rangka mendukung ekosistem industri otomotif di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini," ujar Iwan kepada awak media.
Ia menjelaskan, pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur turut ditopang sektor otomotif. Tidak hanya kendaraan, tetapi juga industri sparepart, karoseri, hingga berbagai usaha pendukung lainnya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK