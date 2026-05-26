IIMS Surabaya 2026 Dibuka Mulai Hari Ini, Target Transaksi Rp 265 Miliar

JawaPos.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 kembali menyapa para pecinta otomatif di Kota Pahlawan. Pameran bergengsi ini resmi digelar di Grand City, Surabaya mulai hari ini hingga 31 Mei 2026.

IIMS Kota Surabaya 2026 tidak hanya menampilkan deretan kendaraan keluaran terbaru, tetapi juga memadukan unsur otomotif, hiburan, dan pengalaman interaktif dalam satu area terpadu.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan IIMS merupakan bentuk komitmen industri otomotif untuk menghadirkan pameran yang inklusif dan mampu menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

"Setelah sukses digelar di Jakarta dan Surabaya, rencananya IIMS 2026 akan berlanjut ke Balikpapan dan Manado. Tahun ini lebih dari 40 brand yang kita ajak berpartisipasi," ujarnya seusai seremoni pembukaan IIMS, Selasa (26/5).

Daswar juga menyoroti penggunaan hall baru di area pameran Grand City Surabaya. Untuk pertama kalinya, area tambahan tersebut dipakai guna mengakomodasi meningkatnya peserta dan kebutuhan ruang pamer.

Ia optimistis penjualan mobil di Surabaya dan Jawa Timur, akan mengalami peningkatan pada 2026. Menurutnya, Surabaya dan Jakarta menjadi barometer penting pertumbuhan industri otomotif Indonesia.

"Barometer kita itu Surabaya dan Jakarta untuk industri otomotif di Indonesia 2026, saya kira ini lebih baik daripada tahun lalu. Kita optimis dapat menarik 32 ribu pengunjung dengan target transaksi Rp 265 miliar," imbuh Daswar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi penyelenggaraan IIMS Surabaya 2026.

"IIMS 2026 ini adalah sebuah perhelatan atau expo yang luar biasa dalam rangka mendukung ekosistem industri otomotif di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini," ujar Iwan kepada awak media.