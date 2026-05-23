Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 01.17 WIB

iCar V23 Punya Harga yang Menggoda Konsumen di Segmen SUV Listrik

Varian warna mobil iCar V23. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pasar mobil listrik Indonesia kembali kedatangan pemain baru. iCAR Indonesia resmi meluncurkan iCAR V23, SUV listrik bergaya boxy yang mengusung desain unik, fitur modern, serta kemampuan berkendara untuk berbagai kondisi jalan. Mobil listrik ini resmi dipasarkan dengan harga mulai Rp 389,9 juta.

Kehadiran SUV listrik ini menambah pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang saat ini terus mengalami pertumbuhan. iCAR V23 hadir dengan desain boxy khas SUV modern yang menggabungkan nuansa adventure dengan teknologi kendaraan listrik. 
 
Mobil ini sebelumnya telah diperkenalkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dan menarik perhatian publik berkat tampilannya yang berbeda dari kebanyakan mobil listrik di pasar saat ini.
 
Presiden Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, mengatakan respons masyarakat terhadap iCAR V23 cukup positif sejak pertama kali diperkenalkan.
 
“Sejak pertama kali diperkenalkan di IIMS 2026, iCAR V23 mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan pecinta otomotif Indonesia,” ujarnya, Sabtu (24/5).
 
Tren kendaraan listrik di Indonesia sendiri terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
 
Dari sisi desain, iCAR V23 mengusung konsep SUV EV boxy dengan posisi duduk tinggi khas SUV serta visibilitas luas. Mobil ini juga dirancang untuk tetap nyaman digunakan dalam aktivitas harian di kawasan perkotaan.
 
Untuk mendukung karakter SUV, iCAR V23 memiliki ground clearance 210 mm yang tergolong tinggi di kelas kendaraan listrik. Mobil ini juga diklaim mampu melewati genangan air hingga 600 mm. Pada varian tertentu, iCAR V23 telah dilengkapi sistem penggerak i-WD dengan intelligent drive mode untuk menyesuaikan kondisi jalan.
 
Selain itu, iCAR V23 tetap mempertahankan tombol fisik pada beberapa fungsi utama agar pengoperasian kendaraan terasa lebih praktis dan mudah digunakan pengemudi.
 
Salah satu keunggulan lain dari iCAR V23 adalah konsep personalisasi kendaraan. SUV listrik ini menyediakan lebih dari 20 modular plug-and-play interface yang memungkinkan pengguna menambahkan berbagai aksesori sesuai kebutuhan dan gaya masing-masing.
 
iCAR V23 dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai Rp 389,9 juta sebagai harga awal resmi. Untuk mendukung layanan purna jual, mobil ini juga dibekali garansi baterai hingga 8 tahun atau 160.000 km serta garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km.
 
Selain itu, konsumen juga mendapatkan layanan roadside assistance selama tiga tahun yang mencakup bantuan towing, jump start battery, hingga penanganan ban kempis di berbagai wilayah Indonesia.
