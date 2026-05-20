Jajal BYD M6 DM di Rute Jakarta-Bogor, MPV Hybrid Ini Kental Rasa EV-nya

JawaPos.com - BYD mulai memperkenalkan teknologi Dual Mode (DM) di Indonesia lewat BYD M6 DM. Mobil ini menjadi model pertama BYD di Tanah Air yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin dalam satu sistem berkendara berbasis electric-first.

’’Rasa EV-nya sangat nyata. Hampir tidak ada getaran mesin yang terasa,” ujar Head of Product PT BYD Motor Indonesia, Bobby Bharata saat sesi test drive.

Wartawan JawaPos.com berkesempatan menjajal langsung BYD M6 DM dalam perjalanan sejauh sekitar 150 kilometer dari kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, menuju Summarecon Bogor.

BYD M6 DM mengusung teknologi DM 5.0 yang dirancang dengan pendekatan electric-first. Dalam sebagian besar kondisi berkendara, kendaraan akan lebih banyak menggunakan motor listrik agar pengalaman berkendara tetap terasa seperti mobil listrik murni. Berbeda dengan mobil dengan teknologi hybrid lainnya.

Karakter berkendaranya terasa senyap dengan respons akselerasi yang halus. Saat digunakan di area perkotaan, sistem hybrid akan memprioritaskan tenaga listrik untuk menjaga efisiensi energi sekaligus kenyamanan kabin.

Mesin bensin 1.500 cc pada mobil ini bekerja secara adaptif sesuai kebutuhan. Ketika kendaraan digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau kondisi tertentu, mesin akan membantu menyuplai tenaga sekaligus mengisi daya baterai.

Selama sesi pengujian, perpindahan kerja antara motor listrik dan mesin bensin terasa cukup halus. Getaran mesin juga minim terasa di dalam kabin sehingga pengalaman berkendaranya masih menyerupai EV.