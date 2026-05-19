Jadi Pembuka Era Dual Mode di Indonesia, BYD M6 DM Diklaim Tembus 1.600 Km sekali Isi Bensin dan Daya

JawaPos.com - BYD M6 DM dipastikan menjadi model pertama BYD di Indonesia yang mengadopsi teknologi Dual Mode (DM). Kehadiran MPV elektrifikasi ini sekaligus membuka babak baru bagi pasar plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) di tanah air.
''Kami menghadirkan M6 DM untuk menjadi jawaban kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan kendaraan efisien sekaligus fleksibel,” ujar President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, saat peluncuran teknologi DM di Spike Air Dome, PIK 2.
BYD M6 DM mengusung teknologi DM 5.0 dengan pendekatan electric-first. Dalam sebagian besar kondisi berkendara, mobil akan lebih banyak digerakkan motor listrik agar pengalaman berkendaranya tetap terasa seperti EV murni.
BYD menyebut karakter berkendara M6 DM dibuat senyap, responsif, dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Sistem hybrid pada mobil ini juga diklaim mampu bekerja halus tanpa getaran mesin yang terasa di dalam kabin.
Dalam sesi test drive sejauh sekitar 150 kilometer, BYD memperlihatkan bagaimana karakter EV pada M6 DM tetap dominan meski mobil menggunakan mesin bensin 1.500 cc. “Rasa EV-nya sangat nyata. Hampir tidak ada getaran mesin yang terasa,” ujar Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata.
Teknologi DM pada M6 menggabungkan motor listrik dan mesin bensin secara pintar sesuai kondisi penggunaan. Saat melaju di area perkotaan, sistem akan memprioritaskan tenaga listrik untuk menjaga efisiensi dan kenyamanan berkendara.
Sementara ketika digunakan untuk perjalanan antarkota atau jarak jauh, mesin bensin akan membantu menyuplai tenaga sekaligus mengisi daya baterai agar perjalanan tetap nyaman tanpa kekhawatiran kehabisan daya.
