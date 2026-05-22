BYD Tech Culture Fest 2026 Hadir di GBK, Bisa Coba Langsung Teknologi EV dan DM hingga Monster Track DENZA B5

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia resmi membuka BYD Tech Culture Fest 2026 di kawasan GBK Senayan, Jakarta, pada 20–24 Mei 2026. Festival itu menghadirkan pengalaman teknologi kendaraan energi baru yang dikemas lewat pendekatan lifestyle, komunitas, dan aktivitas interaktif bagi masyarakat.

’’Melalui festival ini, masyarakat bisa mencoba langsung berbagai teknologi kendaraan energi baru BYD dalam pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ujar President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Sepanjang acara, pengunjung dapat mengeksplorasi lebih dari 40 kendaraan BYD dan DENZA melalui berbagai area interaktif. Mulai dari test drive seluruh lini EV dan DM (dual mode) BYD di Indonesia, Speed Test Ride bersama BYD Seal 6 DM, hingga Monster Track DENZA B5 dengan simulasi obstacle ekstrem seperti tanjakan, jalur tidak rata, dan jungkat-jungkit.

BYD turut menghadirkan berbagai teknologi kendaraan energi baru seperti e-Platform 3.0, Blade Battery, hingga platform DM terbaru melalui area Technology Zone. Area ini dibagi dalam empat zona utama, yakni Gesit, Andal, Senyap, dan Super Irit yang dirancang untuk memperlihatkan karakter teknologi DM dalam penggunaan sehari-hari.

Zona Gesit menampilkan karakter akselerasi kendaraan yang responsif, sedangkan Zona Andal memperlihatkan kemampuan sistem DM beradaptasi di berbagai kondisi jalan. Sementara itu, Zona Senyap menghadirkan pengalaman kabin minim getaran dan suara, sedangkan Zona Super Irit menunjukkan efisiensi energi kendaraan saat digunakan harian maupun perjalanan jauh.

Selain area teknologi, pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai lini kendaraan BYD dan DENZA di area showcase. Model yang dipamerkan meliputi BYD Dolphin, BYD Atto 3, BYD Seal, BYD Sealion 7, BYD Atto 1, BYD M6 DM, BYD Seal 6 DM, hingga DENZA D9 dan DENZA B5.

Area tersebut juga dilengkapi sales and dealing area serta after-sales zone yang menghadirkan informasi mengenai layanan purna jual, servis, hingga ekosistem kepemilikan kendaraan BYD di Indonesia.