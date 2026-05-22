Penetrasi PHEV di Daerah Masih Terkendala, Edukasi Jadi Tantangan Utama

JawaPos.com - Penetrasi kendaraan plug in hybrid electric vehicle (PHEV) di daerah dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, meski teknologi tersebut mulai dilirik sebagai solusi transisi menuju elektrifikasi otomotif di Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur pengisian daya hingga minimnya edukasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat adopsi kendaraan jenis ini di luar kota besar.

Di sejumlah wilayah, konsumen masih mempertimbangkan aspek kepraktisan penggunaan kendaraan plug in hybrid.

Pasalnya, fasilitas charging station belum tersebar merata sehingga pengguna lebih sering mengandalkan mesin berbahan bakar konvensional dibanding memaksimalkan mode listrik yang menjadi keunggulan utama PHEV.

Selain infrastruktur, tantangan juga datang dari sisi harga kendaraan yang relatif lebih tinggi dibanding mobil bermesin konvensional.

Kondisi tersebut membuat pasar kendaraan plug in hybrid di daerah masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama konsumen dengan daya beli menengah ke atas.

Melihat hal ini, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, tak memungkiri PHEV masih sedikit kesulitan dalam hal penetrasi di daerah.

“PHEV masih perlu edukasi konsumen, karena teknologi nya agak sedikit unik, tapi sangat banyak positif poinnya,” kata Jongkie saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (20/5).

Bahkan, dia menekankan bahwa edukasi mengenai PHEV di kota-kota besar juga sama kurangnya. Alhasil, banyak masyarakat yang tampak kurang memahami keunggulan maupun kekurangan dari teknologi ini.