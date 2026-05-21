Volvo EX90 Resmi Meluncur di Indonesia, SUV Listrik dengan Jarak Tempuh 600 Km

JawaPos.com – Volvo Cars melalui Volvo Car Indonesia resmi menghadirkan all-new Volvo EX90 di Indonesia. SUV listrik flagship terbaru ini hadir sebagai model listrik premium tertinggi Volvo saat ini dengan membawa kombinasi desain Skandinavia modern, teknologi keselamatan terbaru, hingga performa listrik bertenaga.

Chief Executive Officer Volvo Car Indonesia, Koji Horii mengatakan EX90 menjadi gambaran arah baru mobilitas premium Volvo di masa depan. “Volvo EX90 merepresentasikan visi kami terhadap masa depan mobilitas, di mana kendaraan listrik menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan cerdas,” ujarnya.

Volvo EX90 dibangun menggunakan platform khusus kendaraan listrik murni dengan baterai berkapasitas 111 kWh. SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 600 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Kemampuan pengisian dayanya juga tergolong cepat. Dengan dukungan DC fast charging hingga 250 kW, baterai EX90 dapat terisi dari 10 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

Volvo menyediakan dua pilihan konfigurasi penggerak untuk EX90, yakni Twin Motor dan Twin Motor Performance. Varian tertinggi Twin Motor Performance menghasilkan tenaga hingga 510 hp dengan akselerasi 0-100 km/jam dalam 4,9 detik.

Sementara itu, varian Twin Motor menghasilkan tenaga 402 hp dengan catatan akselerasi 0-100 km/jam dalam 5,9 detik. Kedua varian sudah menggunakan sistem dual-motor all-wheel drive untuk memberikan karakter berkendara yang stabil dan responsif di berbagai kondisi jalan.

Selain performa, EX90 juga dibekali kemampuan towing hingga 2.200 kg. Volvo turut menyematkan fitur Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan baterai kendaraan digunakan untuk menyuplai daya ke perangkat elektronik eksternal.