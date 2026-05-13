Jaecoo J5 Masih Jadi EV Terlaris, Catat Penjualan Lebih dari 11 Ribu Unit hingga April 2026

Jaecoo J5 EV. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Jaecoo J5 EV masih mempertahankan posisi sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2026, SUV listrik tersebut mencatat penjualan wholesales sebanyak 11.006 unit dan retail sales mencapai 10.587 unit selama empat bulan pertama tahun ini.
Angka itu diperoleh berdasarkan data wholesales dan retail sales dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo).
Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat konsumen terhadap J5 EV di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang terus berkembang di Indonesia.
Tren penjualannya juga terus meningkat dari bulan ke bulan sejak awal tahun. Pada Januari 2026, penjualan wholesales dan retail sales tercatat masing-masing 1.942 unit. Angka tersebut kemudian melonjak pada Februari menjadi 2.926 unit.
Memasuki Maret, J5 EV membukukan wholesales sebanyak 2.959 unit dan retail sales 2.775 unit. Sementara pada April, penjualan kembali meningkat dengan wholesales mencapai 3.179 unit dan retail sales sebesar 2.944 unit.
“Antusiasme terhadap Jaecoo J5 EV terus menunjukkan tren yang sangat positif. Penerimaan di masyarakat terus meningkat, dan sebarannya pun kian luas. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pecinta otomotif Indonesia terhadap Jaecoo, khususnya J5 EV,” ujar Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, Rabu (13/5).
Keberhasilan J5 EV memimpin segmen SUV listrik memperlihatkan semakin terbukanya pasar Indonesia terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas harian.
Jaecoo J5 EV sendiri hadir dengan karakter SUV yang tangguh berkat ground clearance 200 mm dan kemampuan melibas genangan air hingga kedalaman 450 mm. Kombinasi tersebut membuat kendaraan ini tetap nyaman digunakan untuk kebutuhan perkotaan maupun aktivitas luar ruang.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam