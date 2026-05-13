Jaecoo J5 Masih Jadi EV Terlaris, Catat Penjualan Lebih dari 11 Ribu Unit hingga April 2026

JawaPos.com - Jaecoo J5 EV masih mempertahankan posisi sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2026, SUV listrik tersebut mencatat penjualan wholesales sebanyak 11.006 unit dan retail sales mencapai 10.587 unit selama empat bulan pertama tahun ini.

Angka itu diperoleh berdasarkan data wholesales dan retail sales dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo).

Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat konsumen terhadap J5 EV di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang terus berkembang di Indonesia.

Tren penjualannya juga terus meningkat dari bulan ke bulan sejak awal tahun. Pada Januari 2026, penjualan wholesales dan retail sales tercatat masing-masing 1.942 unit. Angka tersebut kemudian melonjak pada Februari menjadi 2.926 unit.

Memasuki Maret, J5 EV membukukan wholesales sebanyak 2.959 unit dan retail sales 2.775 unit. Sementara pada April, penjualan kembali meningkat dengan wholesales mencapai 3.179 unit dan retail sales sebesar 2.944 unit.

“Antusiasme terhadap Jaecoo J5 EV terus menunjukkan tren yang sangat positif. Penerimaan di masyarakat terus meningkat, dan sebarannya pun kian luas. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pecinta otomotif Indonesia terhadap Jaecoo, khususnya J5 EV,” ujar Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, Rabu (13/5).

Keberhasilan J5 EV memimpin segmen SUV listrik memperlihatkan semakin terbukanya pasar Indonesia terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas harian.