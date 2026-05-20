Rupiah Masih Bergejolak, VinFast Belum Naikkan Harga Mobil

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bergerak fluktuatif di tengah tekanan global yang belum mereda. Kondisi ini ikut menjadi perhatian pelaku industri otomotif, termasuk VinFast yang saat ini masih mengandalkan impor kendaraan dari Vietnam untuk pasar Indonesia.

“Kalau misalnya harga bahan bakunya meningkat tentu harus ada penyesuaian harga. Tapi sampai hari ini kami masih belum melakukan adjustment harga terlebih dahulu,” kata Chief Executive Officer VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto di Jakarta, Rabu (20/5).

Pria yang akrab disapa Kerry itu menjelaskan, perusahaan masih mencermati perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS maupun Dong Vietnam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait harga kendaraan.

Menurutnya, keputusan menaikkan harga tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena berdampak pada banyak aspek dalam rantai bisnis perusahaan.

“Karena begitu kita melakukan adjustment harga, efek turunannya cukup banyak. Ada supplier dan berbagai pihak yang juga ikut terdampak,” ujarnya.