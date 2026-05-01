Chery Rombak Interior Omoda C5, Jadi Lebih Futuristik

JawaPos.com-Chery Omoda C5 2026 hadir di Thailand dengan serangkaian perubahan, mulai dari tampak luar dan juga ruang dalam yang kini tampil lebih modern dan futuristik.

Mengusung konsep kabin yang minimalis namun premium, model terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan kenyamanan berkendara sehari-hari, sekaligus mengikuti tren global kendaraan elektrifikasi yang ada saat ini.

Mobil ini sebelumnya telah dipertontonkan pada ajang Bangkok International Motor Show ke-47, kehadirannya langsung mencuri perhatian berkat transformasi kabinnya yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.

Pembaharuan yang disajikan pada ruang kokpit ini, menjadi menarik perhatian pengunjung pada saat itu. Hadir dengan desain setir yang baru, ruang dalam tersebut menjadi lebih ergonomis serta tata letak dashboard yang kini terasa lebih bersih dan intuitif.

Nuansa futuristik dari kendaraan ini juga semakin terasa dengan hadirnya integrasi sistem hiburan yang lebih canggih. Layar sentuh berukuran besar dengan antarmuka yang lebih responsif memudahkan pengemudi dalam mengakses berbagai fitur, mulai dari navigasi hingga konektivitas smartphone.

’’Semua elemen ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih seamless dan tidak merepotkan,” terang, Jumat (1/5).

Untuk menambah kesan yang premium pada kendaraan ini, Chery juga telah menggunakan material yang ditingkatkan seperti soft-touch, kombinasi warna yang elegan, serta pencahayaan ambient semakin memperkuat identitas modern.