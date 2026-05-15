BYD Tambah Varian dan Upgrade Atto 1, Apa Saja yang Baru?

Pengunjung melihat mobil BYD Atto 1 pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di Ice BSD, Tangerang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia menghadirkan penyegaran dan penambahan varian terbaru BYD Atto 1, yakni tipe STD, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pilihan kendaraan listrik yang mudah dijangkau bagi masyarakat Indonesia.
“Melalui penyegaran BYD Atto 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang accessible dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, Jumat (15/5).
Penyegaran pada New Atto 1 menghadirkan sejumlah peningkatan pada spesifikasi hingga fitur, salah satunya kini Atto 1 telah disemati electronic column shifter serta center console dengan desain baru di seluruh varian, dengan tampilan kabin lebih modern sekaligus menciptakan ruang interior yang terasa lebih lega dan ergonomis untuk penggunaan harian.
Pada varian Dynamic, New Atto 1 memiliki beberapa penyegaran seperti electric folding mirror, electric driver seat adjustment (6-way), serta fitur unggulan yang ada sebelumnya yakni fitur konektivitas dan smart ecosystem seperti OTA remote upgrade, BYD App Cloud Services, 4G LTE connectivity, hingga NFC Card Key & BYD Digital Key, Audio system 4-speaker, Layar infotainment 10,1 inci Audio Touch Screen, synthetic leather seat, Dual-zone Intelligent Voice Control System, rear view camera, rear 3 radars, side curtain airbag.
Sementara itu, varian Premium mendapatkan penyempurnaan lebih lanjut melalui hadirnya panoramic image, layar infotainment 12,8 inci, serta dan fitur keselamatan tambahan yang semakin melengkapi pengalaman berkendara modern.
Di sisi keselamatan dan kenyamanan, New Atto 1 Premium ini juga tetap mempertahankan fitur-fitur unggulan seperti side curtain airbag, TPMS, rear 3 radars, setir tilt & telescopic, serta beberapa spesifikasi yang juga terdapat pada "Dynamic".
Untuk memberikan pilihan yang lebih variatif, BYD juga menghadirkan Atto 1 STD sebagai varian terbaru yang dirancang untuk memberikan pilihan kendaraan listrik yang tetap terjangkau dengan tetap mempertahankan pengalaman berkendara modern.
Sama dengan varian yang sudah ada, tipe STD tetap menghadirkan berbagai fitur unggulan seperti electronic column shifter dan center console desain terbaru, yang memberikan tampilan kabin lebih modern serta ruang interior yang terasa lebih praktis dan ergonomis.
