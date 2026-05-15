Jangan Asal Pilih Ban SUV, ini Risiko dan Cara Menyesuaikannya dengan Medan Jalan

Ilustrasi ban mobil SUV. (Istimewa)
JawaPos.com - Popularitas mobil SUV di Indonesia terus meningkat, terutama pada segmen low SUV yang mencatat kenaikan penjualan nasional hingga 40,1 persen pada Februari 2026. Namun di balik tren tersebut, masih banyak pemilik SUV yang belum memahami pentingnya memilih ban sesuai karakter kendaraan dan medan jalan yang dilalui.
Padahal, kesalahan memilih ban bisa berdampak langsung pada kenyamanan, kestabilan, hingga keselamatan berkendara. Apalagi SUV memiliki bobot lebih besar dibanding mobil penumpang biasa sehingga membutuhkan spesifikasi ban yang berbeda.
Faktor ban sendiri masih menjadi salah satu perhatian dalam keselamatan berkendara. Data menunjukkan sekitar 10,7 persen kecelakaan lalu lintas dipengaruhi faktor kendaraan, termasuk kasus pecah ban. Karena itu, memahami spesifikasi ban yang tepat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko di jalan.
Salah satu hal yang sering diabaikan pengguna SUV adalah load index atau indeks beban ban. Padahal, komponen ini menentukan seberapa besar beban maksimal yang mampu ditopang ban saat kendaraan digunakan.
National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), Apriyanto Yuwono, mengatakan pemilik SUV sebaiknya tidak hanya memperhatikan ukuran ban, tetapi juga kapasitas bebannya.
“Selain untuk alasan keamanan dan kenyamanan, load index menjadi faktor krusial mengingat karakteristik SUV yang memiliki bobot kendaraan lebih besar dibandingkan mobil penumpang pada umumnya. Dengan memahami load index yang tepat, ban mampu menopang beban SUV secara optimal, sehingga risiko overload yang dapat menimbulkan potensi ban tidak stabil, rusak, hingga seperti insiden pecah ban dapat dihindari,” ujar Apriyanto melalui keterangannya.
Load index biasanya tertera pada dinding ban atau sidewall dalam bentuk angka di kode ban. Misalnya pada kode 225/70R16 103T, angka 103 menunjukkan kapasitas maksimum beban tiap ban.
Berikut gambaran sederhananya:
- Load index 95: sekitar 690 kilogram per ban
- Load index 100: sekitar 800 kilogram per ban
- Load index 103: sekitar 875 kilogram per ban
Selain load index, pemilik SUV juga perlu menyesuaikan jenis ban dengan kondisi jalan yang paling sering dilalui. Hal ini penting karena karakter ban untuk jalan tol tentu berbeda dengan ban untuk jalur berbatu atau lumpur.
