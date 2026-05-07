Hal Wajib Dicek Sebelum Touring Jarak Jauh, Jangan Sampai Motor Bermasalah di Tengah Jalan

JawaPos.com - Touring motor jarak jauh semakin diminati, terutama untuk perjalanan lintas kota hingga antar pulau. Namun sebelum berangkat, pengendara wajib memastikan kondisi motor tetap prima agar perjalanan aman, nyaman, dan terhindar dari kendala di tengah jalan.

Aktivitas touring membutuhkan persiapan matang, bukan hanya dari sisi fisik pengendara tetapi juga kondisi sepeda motor. Pemeriksaan kendaraan sebelum perjalanan penting dilakukan untuk meminimalkan risiko mogok, overheat, hingga masalah teknis lainnya.

Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Rifki Maulana mengatakan persiapan kendaraan menjadi faktor penting sebelum melakukan touring.

“Melakukan pengecekan dan servis sepeda motor sebelum touring jarak jauh bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah penting untuk meminimalisir risiko terjadinya kendala di perjalanan,” ujar Rifki.

Menurut Yamaha, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pengendara sebelum touring motor jarak jauh.

1. Servis Motor Sebelum Berangkat Pemeriksaan motor secara menyeluruh wajib dilakukan sebelum touring. Beberapa komponen yang perlu dicek meliputi kondisi oli mesin, rem, ban, lampu, aki, dan sistem pendingin.

Langkah ini penting untuk menjaga performa motor tetap optimal selama perjalanan panjang.

2. Manfaatkan Booking Servis Online Yamaha menyarankan pengendara memanfaatkan layanan booking servis melalui aplikasi My Yamaha Motor agar perawatan kendaraan lebih praktis.

Selain bisa mencari bengkel resmi terdekat, pengguna juga dapat memantau riwayat servis kendaraan secara digital.