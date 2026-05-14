Honda Alami Tekanan Besar, Penjualan Mobil Terjun Bebas! Termasuk di Indonesia

JawaPos.com - Penjualan mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Situasi tersebut ikut memunculkan perhatian publik, apalagi di tengah munculnya kabar beberapa dealer Honda yang disebut menghentikan aktivitas usahanya.

Kondisi ini terjadi saat industri otomotif nasional masih belum mampu kembali menembus angka penjualan satu juta unit per tahun. Walaupun pasar mulai dipenuhi merek-merek baru asal China, peningkatan penjualan kendaraan secara nasional belum terlihat signifikan.

Di tengah persaingan yang makin padat, merek otomotif Jepang seperti Honda justru mengalami pelemahan distribusi dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penurunan performa tersebut mulai tampak sejak 2024.

Pada 2024, Honda mencatat penjualan wholesales sebanyak 94.742 unit, sementara retail sales mencapai 103.023 unit. Namun, performa tersebut tidak mampu dipertahankan pada tahun berikutnya.

Sepanjang 2025, distribusi wholesales Honda turun tajam menjadi 56.500 unit atau menyusut sekitar 40,4 persen dibandingkan 2024. Penjualan retail juga ikut terkoreksi hingga 30,9 persen dengan realisasi 71.233 unit.

Tekanan penjualan berlanjut pada awal 2026. Selama periode Januari hingga April 2026, Honda hanya mendistribusikan 15.893 unit kendaraan ke dealer.

Jumlah tersebut turun 37,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 25.336 unit.

Kondisi serupa terjadi pada penjualan retail. Dalam empat bulan pertama 2026, Honda hanya mencatatkan retail sales sebanyak 16.516 unit. Angka itu merosot 43,5 persen dibandingkan Januari-April 2025 yang mencapai 29.215 unit.