Honda Jual Mobil Listrik Buatan Tiongkok di Jepang Mulai Hari Ini, Target 3.000 Unit



JawaPos.com – Honda mulai menjual mobil listrik buatan Tiongkok di Jepang mulai Jumat (17/4). Langkah ini diambil untuk menutup keterbatasan pilihan kendaraan listrik di pasar domestik.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (17/4), model yang dijual adalah Insight versi terbaru. Mobil ini diproduksi di Tiongkok melalui kerja sama Honda dengan Dongfeng Motor Corp.

Honda akan menjual hingga 3.000 unit dengan harga sekitar 5,5 juta yen atau setara Rp570 juta. Spesifikasinya telah disesuaikan untuk pasar Jepang.

Langkah ini menandai strategi “reverse import” atau impor balik dari luar negeri. Honda memanfaatkan produksi global untuk memperkaya lini produk di dalam negeri.

Di saat yang sama, Honda tengah meninjau ulang strategi kendaraan listriknya. Perusahaan memangkas investasi EV hingga 2030 dari 10 triliun yen menjadi 7 triliun yen.

Keputusan itu dipicu tekanan tarif tinggi di Amerika Serikat dan melemahnya permintaan EV global. Bahkan, pengembangan tiga model EV untuk Amerika Utara dihentikan sementara.

Meski begitu, Honda tetap berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik Jepang. Saat ini, mereka hanya memiliki dua model EV di Jepang dan keduanya berukuran mini.

Seorang pejabat pengembangan produk menyebut Insight buatan Tiongkok ini telah memenuhi standar global. Ia juga mengeklaim kualitas interior dan performa berkendara tetap tinggi.

Mobil ini memiliki jarak tempuh hingga 535 kilometer dalam sekali pengisian. Fitur kenyamanan seperti sistem pemanas pintar dan aroma diffuser juga disematkan.