Honda Jual Mobil Listrik Buatan Tiongkok di Jepang Mulai Hari Ini, Target 3.000 Unit

Honda Insight, EV buatan pabrik di Tiongkok yang mulai dijual di Jepang. (Kyodo)
JawaPos.com – Honda mulai menjual mobil listrik buatan Tiongkok di Jepang mulai Jumat (17/4). Langkah ini diambil untuk menutup keterbatasan pilihan kendaraan listrik di pasar domestik.
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (17/4), model yang dijual adalah Insight versi terbaru. Mobil ini diproduksi di Tiongkok melalui kerja sama Honda dengan Dongfeng Motor Corp.
Honda akan menjual hingga 3.000 unit dengan harga sekitar 5,5 juta yen atau setara Rp570 juta. Spesifikasinya telah disesuaikan untuk pasar Jepang.
Langkah ini menandai strategi “reverse import” atau impor balik dari luar negeri. Honda memanfaatkan produksi global untuk memperkaya lini produk di dalam negeri.
Di saat yang sama, Honda tengah meninjau ulang strategi kendaraan listriknya. Perusahaan memangkas investasi EV hingga 2030 dari 10 triliun yen menjadi 7 triliun yen.
Keputusan itu dipicu tekanan tarif tinggi di Amerika Serikat dan melemahnya permintaan EV global. Bahkan, pengembangan tiga model EV untuk Amerika Utara dihentikan sementara.
Meski begitu, Honda tetap berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik Jepang. Saat ini, mereka hanya memiliki dua model EV di Jepang dan keduanya berukuran mini.
Seorang pejabat pengembangan produk menyebut Insight buatan Tiongkok ini telah memenuhi standar global. Ia juga mengeklaim kualitas interior dan performa berkendara tetap tinggi.
Mobil ini memiliki jarak tempuh hingga 535 kilometer dalam sekali pengisian. Fitur kenyamanan seperti sistem pemanas pintar dan aroma diffuser juga disematkan.
Insight generasi pertama sendiri diperkenalkan pada 1999 sebagai mobil hybrid massal pertama Honda. Kini, model tersebut berevolusi menjadi bagian dari strategi elektrifikasi.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?