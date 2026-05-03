Mobil Listrik Murah Terbaik 2026, Harga Mulai Rp100 Jutaan dan Jarak Tempuh Tembus 300 Km

Daftar mobil listrik murah terbaik 2026 di Indonesia dengan harga mulai Rp100 jutaan.
JawaPos.com - Pasar mobil listrik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan pada 2026. Kini, konsumen tidak lagi harus mengeluarkan dana besar untuk memiliki kendaraan ramah lingkungan karena pilihan mobil listrik murah semakin banyak tersedia.
Menariknya, mobil listrik harga Rp100 jutaan saat ini tidak hanya menawarkan desain modern, tetapi juga fitur canggih, biaya operasional rendah, dan jarak tempuh yang semakin kompetitif.
Bagi masyarakat yang ingin beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan tanpa emisi, berikut daftar mobil listrik murah terbaik 2026 yang layak dipertimbangkan untuk penggunaan harian.
Kenapa Mobil Listrik Murah Semakin Diminati?
Popularitas mobil listrik murah terus meningkat karena menawarkan biaya operasional yang jauh lebih hemat dibanding mobil bensin konvensional.
Selain pengisian daya yang lebih ekonomis, kendaraan listrik juga minim perawatan karena tidak memiliki banyak komponen mekanikal seperti mesin pembakaran internal.
Di sisi lain, infrastruktur charging station di Indonesia juga terus berkembang, membuat penggunaan mobil listrik semakin praktis untuk kebutuhan sehari-hari.
Dengan kombinasi harga yang makin kompetitif, fitur modern, dan efisiensi tinggi, mobil listrik Rp100 jutaan kini menjadi solusi mobilitas masa depan yang semakin realistis bagi masyarakat Indonesia.
1. VinFast VF 3 – Mulai Rp156 Juta
VinFast VF 3 menjadi salah satu mobil listrik paling menarik di kelas entry level. Mobil ini hadir dengan konsep mini SUV yang ringkas namun tetap stylish untuk penggunaan perkotaan.
Keunggulan utama VinFast VF 3 terletak pada skema langganan baterai yang membuat harga awal kendaraan menjadi lebih terjangkau.
