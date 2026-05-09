Mencoba Langsung MG MGS5 EV di Rute Jakarta–Bandung: Terasa Ringan dan Nyaman Dikendarai

SUV listrik MGS5 EV saat dipotret di kawasan Dago Pakar, Bandung. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com-Kesempatan menjajal langsung menyetir MG MGS5 EV di rute Jakarta–Lembang–Bandung–Jakarta memberikan gambaran bagaimana karakter SUV listrik terbaru MG ini dirancang untuk kebutuhan harian hingga perjalanan luar kota.
Kesan pertama yang langsung terasa adalah karakter pengendaraannya yang effortless. Dalam kondisi lalu lintas perkotaan Jakarta yang padat, respons pedal terasa halus dan linear khas motor listrik. Tenaga instan membuat mobil bergerak ringan tanpa perlu injakan pedal dalam.
Posisi duduk pengemudi juga ergonomis yang membuat tidak mudah lelah saat harus menempuh perjalanan jauh. Dukungan fitur 6-Way Electric Seat Adjuster memudahkan mencari posisi berkendara ideal, sementara visibilitas ke depan terasa luas berkat desain dashboard yang rendah dan area kaca depan yang lebar.
Menariknya, MG masih mempertahankan cukup banyak tombol fisik di dalam kabin. Pengaturan penting seperti AC maupun volume audio tetap dapat diakses melalui tombol dan knob konvensional tanpa harus masuk ke layar head unit.
Pendekatan tersebut terasa praktis saat berkendara. Pengemudi tidak perlu terdistraksi membuka banyak menu di layar head unit hanya untuk mengatur temperatur kabin atau mengecilkan volume musik. Di tengah tren mobil listrik modern yang mulai memusatkan hampir seluruh pengaturan ke head unit, pendekatan MG terasa lebih ramah untuk penggunaan harian.
Saat memasuki jalan tol menuju Bandung, karakter Rear Wheel Drive (RWD) mulai terasa. Distribusi bobot mobil cukup seimbang sehingga pengendalian tetap stabil saat berpindah jalur maupun ketika melaju dalam kecepatan tinggi.
Di jalur menanjak menuju kawasan Lembang, tenaga motor listrik MGS5 EV terasa cukup instan. Torsi langsung tersedia sejak putaran bawah sehingga mobil dapat melaju naik tanpa gejala kehilangan tenaga. Karakter ini membuat pengemudi tidak perlu melakukan akselerasi berlebihan saat menghadapi tanjakan panjang ataupun kondisi stop and go di jalur menanjak.
Salah satu poin paling menarik justru datang dari sektor suspensi. MG membekali MGS5 EV dengan konfigurasi 5-Link Rear Suspension, sistem yang umumnya memberikan kestabilan lebih baik dibanding torsion beam yang lazim digunakan pada SUV kompak.
