Bus ALS Tabrak Truk Tangki hingga Kebakaran di Muratara Sumsel, 16 Orang Tewas

JawaPos.com - Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) mengalami kebakaran di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Akibatnya, kejadian ini diduga menelan hingga 16 korban.

Peristiwa ini sendiri tepatnya terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Muratara, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5) siang.

Bus sendiri tampak terbakar di lokasi setelah sebelumnya diduga menabrak truk tangki bermuatan minyak. Alhasil, pengendara dan warga sekitar tampak panik dan menjauh dari lokasi kejadian.

Menanggapi hal ini, Kasat Lantas Polres Muratara, AKP M Karim, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini masih berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan jumlah korban ataupun penyebab pasti bus ALS terbakar.

"Ada sebuah bus yang terbakar di Kecamatan Karang Jaya. Anggota sudah di TKP untuk penyelidikan," katanya kepada wartawan, Rabu (6/5).

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, Mugono, menyebut sementara ini jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang. 14 diantaranya penumpang sedangkan 2 sisanya dari truk tangki.

Para korban sendiri telah dievakuasi menggunakan kantong jenazah untuk dibawa ke Puskesmas Karang Jaya.