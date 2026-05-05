Jangan Sampai Tertipu! Ini Tanda Mobil Bekas Pernah Tabrak Depan yang Sering Disembunyikan

Ilustrasi: Mobil bekas tabrakan. (Mesriani Law Group)
JawaPos.com - Membeli mobil bekas memang bisa jadi pilihan cerdas. Kamu harus tetap ekstra teliti sebelum membeli kendaraan bekas. Salah satu risiko terbesar adalah mendapat unit yang pernah tabrakan. Bagian depan sangat krusial bagi struktur kendaraan.
Masalahnya banyak bekas kerusakan yang sudah “dirapikan”. Karena itu, bekas kerusakan terlihat sekilas normal dan tak mudah dikenali.
Amnnda perlu tahu tanda-tanda tersembunyi agar tidak salah pilih. Tanda itu mencegah kamu menyesal di kemudian hari.
Berikut 4 tanda mobil bekas pernah tabrak depan. Informasi ini dirangkum dari laman Ibid Astra!
Saat bagian depan mobil pernah terkena benturan keras, struktur sasis harus diperbaiki. Perbaikan ini mengubah tampilan titik-titik las yang semula rapi khas pabrikan.
Kalau kamu melihat area sasis terlalu mulus atau tak menunjukkan pola las standar, hal itu patut dicurigai. Itu tanda hasil perbaikan di bagian sasis.
Coba perhatikan ruang mesin dengan lebih detail. Bila kamu temukan permukaan tidak rata, bekas lipatan, atau dempul, besar kemungkinan pernah tabrakan.
Dempul biasanya dipakai untuk menyamarkan bekas penyok dan kerutan setelah tabrakan. Jadi, ada indikasi mobil pernah rusak parah.
