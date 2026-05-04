Penjualan Daihatsu Tumbuh 25 Persen Tahunan, Awal Kuartal II Positif

JawaPos.com - Penjualan ritel Daihatsu pada April 2026 menunjukkan tren positif di awal kuartal II. Total penjualan mencapai 12.300 unit, meningkat sekitar 11 persen dibandingkan Maret 2026 yang mencatatkan 11.115 unit. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni April 2025 dengan 9.801 unit, angka ini juga tumbuh sekitar 25 persen.

Dari sisi segmen kendaraan penumpang, kontribusi penjualan mencapai 5.879 unit atau sekitar 48 persen dari total. Model LCGC seperti Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla masih menjadi tulang punggung dengan total penjualan 3.627 unit atau sekitar 30 persen. Kedua model ini terus diminati sebagai kendaraan keluarga yang ekonomis dan efisien, dengan pilihan mesin 1.0L dan 1.2L.

“Konsistensi Sigra & Ayla sebagai pilihan utama para First Car Buyer di Indonesia, bersama dengan pertumbuhan Gran Max yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia saat ini semakin mengarah pada solusi yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga mampu mendukung produktivitas dan aktivitas sehari-hari,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangannya, Senin (4/5).

Di bawahnya, Daihatsu Terios mencatatkan penjualan 1.154 unit. Sementara itu, model lain seperti Daihatsu Xenia, Daihatsu Luxio, serta Daihatsu Rocky termasuk varian hybrid, turut menyumbang total 2.252 unit dan melengkapi kebutuhan konsumen dari berbagai segmen.

Pada segmen komersial, lini Daihatsu Gran Max menjadi kontributor terbesar dengan penjualan 6.421 unit atau sekitar 52 persen dari total. Secara rinci, Gran Max Pick Up terjual 4.355 unit, sedangkan Gran Max Minibus dan Blind Van mencatatkan 2.066 unit.