Pasar Mobil Bekas Kian Menggeliat, Kini Beli Unit Second Tak Lagi Bikin Waswas

Otospector luncurkan Otos.id. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pasar mobil bekas di Indonesia masih memiliki peminat besar meski banyak mobil baru bermunculan. Harga yang lebih terjangkau membuat mobil bekas menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan biaya lebih ringan.
Namun, kekhawatiran soal kondisi kendaraan masih menjadi tantangan utama saat membeli mobil bekas. Risiko kerusakan hingga biaya perbaikan sering membuat calon konsumen ragu.
Melihat kebutuhan tersebut, PT Otospector Global Indonesia resmi meluncurkan Bursa Mobil online Otos.id. Platform ini menyediakan ribuan mobil bekas dari showroom mitra yang telah melalui proses inspeksi Otospector.
Founder dan CEO PT Otospector Global Indonesia, Jeffrey Andika, mengatakan kehadiran Otos.id bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli mobil bekas.
“Melalui Bursa Mobil Otos.id, setiap mobil sudah lolos inspeksi dan mendapat garansi satu tahun dari Otospector,” ujar Jeffrey saat peluncuran di Jakarta, Kamis (30/4).
Otos.id juga menghadirkan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan mobil sesuai kebutuhan. Konsumen bisa memilih berdasarkan merek, harga, jenis kendaraan, tahun produksi hingga lokasi kendaraan.
Selain pembelian tunai, platform ini menyediakan simulasi kredit hasil kerja sama dengan perusahaan finance agar proses pembiayaan lebih transparan.
Proses pembelian pun dibuat sederhana, mulai dari mencari unit, menjadwalkan test drive di showroom mitra, hingga aktivasi garansi setelah transaksi selesai.
Dengan layanan tersebut, market place otomotif ini ingin menghadirkan pengalaman membeli mobil bekas yang lebih praktis, aman, dan nyaman bagi konsumen Indonesia.
