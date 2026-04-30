Ini Spesifikasi VinFast VF e34, Taksi Green SM yang Dikaitkan dengan Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi

JawaPos.com-Taksi Green SM hingga kini masih jadi perbincangan hangat pasca disebut-sebut jadi penyebab kecelakaan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dengan Kereta Agro Bromo tujuan Surabaya di Kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin, (27/4) malam.

Terdapat beragam hal yang diduga-duga menjadi penyebab mobil listrik VinFast VF e34 ini tak bisa bergerak di jalur rel, diantaranya faktor elektromagnetik yang bisa jadi penyebab roda mobil listrik mengunci ataupun faktor kelalaian pengemudi.

Meski begitu, tentu menarik untuk mengetahui spesifikasi lebih lanjut mengenai mobil listrik asal Vietnam ini, berikut selengkapnya!

VinFast VF e34 merupakan SUV listrik di segmen C yang hadir dengan dimensi panjang 4.300 mm, lebar 1.768 mm, dan tinggi 1.615 mm. Mobil ini memiliki jarak sumbu roda 2.611 mm serta ground clearance setinggi 180 mm, sehingga tetap nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan. Secara kapasitas, kendaraan ini mampu menampung hingga lima penumpang, termasuk pengemudi.

Dari sisi tampilan, mobil ini mengusung konsep desain “Dynamic Balance” yang menonjolkan kesan modern dan proporsional. Bagian depan (fascia) dirancang elegan dengan lampu LED yang dipadukan aksen krom berbentuk huruf V. Desain ini berlanjut hingga ke bagian belakang melalui lampu dengan pola serupa, menciptakan keselarasan visual secara keseluruhan.

Pada sektor roda, mobil ini menggunakan pelek alloy berdiameter 17 inci yang dibalut ban Kumho berukuran 215/45 R18.

Masuk ke interior, kabin didominasi nuansa hitam yang memberi kesan minimalis dan modern. Dashboard dilengkapi layar utama berukuran 10 inci serta panel instrumen digital 7 inci yang sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Sistem audio sendiri didukung enam speaker